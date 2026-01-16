Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський з президентом Чехії вшанували пам'ять воїнів у Києві

Зеленський з президентом Чехії вшанували пам'ять воїнів у Києві

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:22
Зеленський зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом — лідери вшанували пам'ять захисників у Києві
Петр Павел і Володимир Зеленський у Києві. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чеським лідером Петром Павелом. Вони вшанували пам'ять українських захисників і захисниць біля Стіни пам'ять у Києві.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в п'ятницю, 16 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський і Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників

Лідери пройшли вздовж Стіни пам'яті біля Михайлівського собору та поклали квіти до меморіалу на знак пошани до тих, хто віддав життя за незалежність України.

"Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом", — написав Зеленський.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел прибув до Києва з офіційним візитом 16 січня. Лідера зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

А також нещодавно до української столиці приїжджав з візитом глава МЗС Чехії Петр Мачінка.

Володимир Зеленський Київ Чехія Україна Петр Павел
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації