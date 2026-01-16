Зеленський зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом — лідери вшанували пам'ять захисників у Києві

Петр Павел і Володимир Зеленський у Києві. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чеським лідером Петром Павелом. Вони вшанували пам'ять українських захисників і захисниць біля Стіни пам'ять у Києві.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в п'ятницю, 16 січня.

Зеленський і Павел вшанували пам'ять загиблих українських захисників

Лідери пройшли вздовж Стіни пам'яті біля Михайлівського собору та поклали квіти до меморіалу на знак пошани до тих, хто віддав життя за незалежність України.

"Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом", — написав Зеленський.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел прибув до Києва з офіційним візитом 16 січня. Лідера зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

А також нещодавно до української столиці приїжджав з візитом глава МЗС Чехії Петр Мачінка.