Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом — лидеры почтили память защитников в Киеве

Зеленский с президентом Чехии почтили память воинов в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с чешским лидером Петром Павелом. Они почтили память украинских защитников и защитниц у Стены память в Киеве.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в пятницу, 16 января.
Зеленский и Павел почтили память погибших украинских защитников
Лидеры прошли вдоль Стены памяти возле Михайловского собора и возложили цветы к мемориалу в знак уважения к тем, кто отдал жизнь за независимость Украины.
"Мы всегда будем благодарны каждому и каждой за все, что они сделали, чтобы сохранить Украину, за то, что стали на защиту нашего государства и боролись с врагом", — написал Зеленский.
Напомним, президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев с официальным визитом 16 января. Лидера встретил министр иностранных дел Андрей Сибига.
А также недавно в украинскую столицу приезжал с визитом глава МИД Чехии Петр Мачинка.
