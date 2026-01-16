Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом — лидеры почтили память защитников в Киеве

Петр Павел и Владимир Зеленский в Киеве. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с чешским лидером Петром Павелом. Они почтили память украинских защитников и защитниц у Стены память в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в пятницу, 16 января.

Зеленский и Павел почтили память погибших украинских защитников

Лидеры прошли вдоль Стены памяти возле Михайловского собора и возложили цветы к мемориалу в знак уважения к тем, кто отдал жизнь за независимость Украины.

"Мы всегда будем благодарны каждому и каждой за все, что они сделали, чтобы сохранить Украину, за то, что стали на защиту нашего государства и боролись с врагом", — написал Зеленский.

Напомним, президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев с официальным визитом 16 января. Лидера встретил министр иностранных дел Андрей Сибига.

А также недавно в украинскую столицу приезжал с визитом глава МИД Чехии Петр Мачинка.