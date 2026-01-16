Зеленский провел встречу с Кубраковым — о чем говорили

Владимир Зеленский и Александр Кубраков. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В пятницу, 16 января, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Они обсудили ключевые вопросы развития государства.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Пост зеленского. Фото: скриншот

Встреча Зеленского с Кубраковым

Во время встречи лидеры подчеркнули важность командной работы и эффективного сотрудничества для достижения общих результатов.

Особое внимание уделили чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, а также перспективам сотрудничества с международными партнерами для усиления устойчивости и развития инфраструктуры страны. Президент отметил, что сейчас готовятся к реализации ряд важных инициатив, направленных на укрепление инфраструктурного потенциала Украины.

"Есть вещи, которые готовимся реализовать. Слава Украине!" — подытожил Зеленский.

Напомним, что до этого сегодня Владимир Зеленский провел встречу с чешским лидером Петром Павелом во время его визита в Киев.

А вчера украинский лидер провел разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил вопросы усиления ПВО и обстрелов энергетики.