Обшуки у Кубракова проходять 11 липня — що відомо

Колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Фото: РБК-України

Працівники Державного бюро розслідувань 11 липня прийшли з обшуками до колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування ймовірного шахрайства нардепа Євгенія Шевченка.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

Реклама

Читайте також:

Обшуки у Кубракова 11 липня

За даними анонімних співрозмовників, у Кубракова проводять обшуки у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри у держзраді.

Як відомо, Шевченко також підозрюється в тому, що ошукав підприємців на 14,5 млн гривень під приводом нібито закупівлі добрив у Білорусі. Сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.

Наразі про інші деталі невідомо.

Нагадаємо, 9 липня СБУ та ОГП проводили обшуки на митницях у трьох областях. Такі дії спрямовані на недопущення спроб підриву національної безпеки країни.

А 4 липня НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Олексія Рєзнікова. Вони відбулися, ймовірно, у рамках справи щодо закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами.