Обшуки у Кубракова проходять 11 липня — що відомо

ДБР проводить обшуки в ексміністра Кубракова — що трапилось
Працівники Державного бюро розслідувань 11 липня прийшли з обшуками до колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування ймовірного шахрайства нардепа Євгенія Шевченка.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.
Обшуки у Кубракова 11 липня
За даними анонімних співрозмовників, у Кубракова проводять обшуки у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри у держзраді.
Як відомо, Шевченко також підозрюється в тому, що ошукав підприємців на 14,5 млн гривень під приводом нібито закупівлі добрив у Білорусі. Сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.
Наразі про інші деталі невідомо.
Нагадаємо, 9 липня СБУ та ОГП проводили обшуки на митницях у трьох областях. Такі дії спрямовані на недопущення спроб підриву національної безпеки країни.
А 4 липня НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Олексія Рєзнікова. Вони відбулися, ймовірно, у рамках справи щодо закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами.
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