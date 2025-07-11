Обыски у Кубракова проходят 11 июля — что известно

ГБР проводит обыски у экс-министра Кубракова — что случилось
Работники Государственного бюро расследований 11 июля пришли с обысками к бывшему министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову. Следственные действия проводятся в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Обыски у Кубракова 11 июля
По данным анонимных собеседников, у Кубракова проводят обыски по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене.
Как известно, Шевченко также подозревается в том, что обманул предпринимателей на 14,5 млн гривен под предлогом якобы закупки удобрений в Беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.
Сейчас о других деталях неизвестно.
Напомним, 9 июля СБУ и ОГП проводили обыски на таможнях в трех областях. Такие действия направлены на недопущение попыток подрыва национальной безопасности страны.
А 4 июля НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова. Они состоялись, вероятно, в рамках дела о закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам.
Читайте Новини.LIVE!