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Головна Новини дня СБУ та ОГП проводять обшуки на митницях у трьох областях

СБУ та ОГП проводять обшуки на митницях у трьох областях

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 13:59
Обшуки на митницях 9 липня — в трьох областях працюють правоохоронці
Обшуки на митниці у Волинський області. Фото: джерела

Служба безпека та Офіс Генерального прокурора 9 липня проводять масштабні обшуки у трьох областях. Такі дії спрямовані на недопущення спроб підриву національної безпеки країни.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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Обшуки на митницях 9 липня

Джерела повідомляють, що масштабні обшуки на митницях проводять в Одеській, Волинській та Чернівецькій областях. Участь також беруть Державне бюро розслідувань (ДБР), Нацполіція та Бюро економічної безпеки (БЕБ).  

Обшуки на митницях 9 липня
Обшуки на митницях 9 липня. Фото: джерела
У трьох областях на митницях проводять обшуки
Обшуки на митницях 9 липня. Фото: джерела
Обшуки на митницях
Обшуки на митницях 9 липня. Фото: джерела
Обшуки на митницях у Чернівецькій, Одеській та Волинській областях
Обшуки на митницях 9 липня. Фото: джерела

Як відомо, ці обшуки — це частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

Нагадаємо, 15 червня Нацполіція проводила понад 500 обшуків по Україні. Головна мета — виявлення та припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Також ми писали, що 4 липня НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Олексія Рєзнікова. Вони відбулися, ймовірно, у рамках справи щодо закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами.

СБУ обшуки контрабанда Офіс генерального прокурора митниця
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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