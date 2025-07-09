Обшуки на митницях 9 липня — в трьох областях працюють правоохоронці

Обшуки на митниці у Волинський області. Фото: джерела

Служба безпека та Офіс Генерального прокурора 9 липня проводять масштабні обшуки у трьох областях. Такі дії спрямовані на недопущення спроб підриву національної безпеки країни.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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Обшуки на митницях 9 липня

Джерела повідомляють, що масштабні обшуки на митницях проводять в Одеській, Волинській та Чернівецькій областях. Участь також беруть Державне бюро розслідувань (ДБР), Нацполіція та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Обшуки на митницях 9 липня. Фото: джерела

Обшуки на митницях 9 липня. Фото: джерела

Обшуки на митницях 9 липня. Фото: джерела

Обшуки на митницях 9 липня. Фото: джерела

Як відомо, ці обшуки — це частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

Нагадаємо, 15 червня Нацполіція проводила понад 500 обшуків по Україні. Головна мета — виявлення та припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Також ми писали, що 4 липня НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Олексія Рєзнікова. Вони відбулися, ймовірно, у рамках справи щодо закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами.