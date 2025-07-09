Обыски на таможнях 9 июля — в трех областях работают правоохранители

Обыски на таможне в Волынский области. Фото: источники

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора 9 июля проводят масштабные обыски в трех областях. Такие действия направлены на недопущение попыток подрыва национальной безопасности страны.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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Обыски на таможнях 9 июля

Источники сообщают, что масштабные обыски на таможнях проводят в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Участие также принимают Государственное бюро расследований (ГБР), Нацполиция и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Обыски на таможнях 9 июля. Фото: источники

Обыски на таможнях 9 июля. Фото: источники

Обыски на таможнях 9 июля. Фото: источники

Обыски на таможнях 9 июля. Фото: источники

Как известно, эти обыски — часть работы СБУ по недопущению влияния иностранных спецслужб на работников таможни, предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

Напомним, 15 июня Нацполиция проводила более 500 обысков по Украине. Главная цель — выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Также мы писали, что 4 июля НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова. Они состоялись, вероятно, в рамках дела о закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам.