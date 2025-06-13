Нацполіція проводить масштабну спецоперацію проти нелегальної зброї

Затримання підозрюваних. Фото: Нацполіція України

Національна поліція України розпочала масштабну загальнодержавну спецоперацію, метою якої є виявлення та припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Станом на цей момент тривають понад 500 обшуків у різних регіонах країни.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

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Операція проводиться у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора, а також іншими правоохоронними структурами.

Виявлені боєприпаси. Фото: Національна поліція України

За словами правоохоронців, такі заходи спрямовані на підвищення рівня безпеки громадян, профілактику злочинів із використанням нелегальної зброї, а також нейтралізацію каналів її незаконного розповсюдження.

Ящики з боєприпасами. Фото: Національна поліція України

Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Виявлена нелегальна зброя та боєприпаси. Фото: Національна поліція України

У Нацполіції наголосили, що додаткову інформацію про хід операції та її результати буде оприлюднено після завершення всіх необхідних слідчих дій.

Нагадаємо, в Одеській області в ході обшуків поліція виявила чоловіка, який вивіз із зони бойових дій велику кількість боєприпасів, які потім продавав.

Також журналісти "Української правди", посилаючись на власні джерела, заявили, що в президента ААН проводять обшуки.