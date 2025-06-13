Обшуки в президента Академії аграрних наук Ярослава Гадзала — що відомо

Президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало. Фото: agropolit.com

У п'ятницю, 13 червня, співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала. Слідчі дії проводяться щодо розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем.

Про це інформує "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

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Обшуки в президента Національної академії аграрних наук — що відомо

За інформацією джерела УП, 13 червня ДБР проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала.

Зазначається, що слідчі дії проводяться в справі стосовно розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем. Інших подробиць щодо обшуків наразі немає.

Обшуки у Ярослава Гадзала — що передувало

У грудні 2019 року стало відомо, що президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзала підозрюють у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

Вже у травні 2021 року Гадзалу повідомили про підозру за фактом одержання хабаря на 4 мільйони гривень.

У липні 2023 року СБУ прийшла з обшуками до чинного президента академії Ярослава Гадзала. Причиною було провадження щодо можливого передавання 150 тис. га земель академії в обробіток приватним особам.

Своєю чергою, Гадзало заперечував, що керівництво Академії отримує кошти за передачу землі під контроль іншим особам.

Нагадаємо, що у квітні цього року ДБР провело обшуки у колишньої заступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді.

Крім того, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в заступника очільника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.