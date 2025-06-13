Обшуки в президента Академії аграрних наук Ярослава Гадзала — що відомо

ДБР проводить обшуки в президента Академії аграрних наук — ЗМІ
У п'ятницю, 13 червня, співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала. Слідчі дії проводяться щодо розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем.
Про це інформує "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.
Обшуки в президента Національної академії аграрних наук — що відомо
За інформацією джерела УП, 13 червня ДБР проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала.
Зазначається, що слідчі дії проводяться в справі стосовно розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем. Інших подробиць щодо обшуків наразі немає.
Обшуки у Ярослава Гадзала — що передувало
У грудні 2019 року стало відомо, що президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзала підозрюють у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.
У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.
Вже у травні 2021 року Гадзалу повідомили про підозру за фактом одержання хабаря на 4 мільйони гривень.
У липні 2023 року СБУ прийшла з обшуками до чинного президента академії Ярослава Гадзала. Причиною було провадження щодо можливого передавання 150 тис. га земель академії в обробіток приватним особам.
Своєю чергою, Гадзало заперечував, що керівництво Академії отримує кошти за передачу землі під контроль іншим особам.
Нагадаємо, що у квітні цього року ДБР провело обшуки у колишньої заступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді.
Крім того, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в заступника очільника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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