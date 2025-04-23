ДБР провела обшуки в ексзаступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді

Ексзаступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді. Фото: АрміяInform

У середу, 23 квітня, Державне Бюро Розслідувань (ДБР) провело обшуки у колишньої заступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді. Вона працювала за часів міністра Ігоря Петрашка.

Це повідомляє Економічна правда з посиланням на адвоката Тараса Пошиванюка.

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Обшуки у Панаіотіді

Адвокат наголосив, що обшуки у Панаіотіді проводять за справою 2021 року, але слідчі показали лише номер кримінального провадження.

"Ні витягу, ні будь-яких інших даних у нас немає, бо немає ухвали і нам не надали постанову", — сказав Пошиванюк.

Адвокат не назвав справу, в межах якої проводять обшуки в ексзаступниці міністра, але уточнив, що вона стосується рішень Антимонопольного комітету.

Раніше ДБР провело обшуки в заступника очільника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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