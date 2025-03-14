Обшуки в заступника голови ВККС — ДБР розслідує можливе введення в оману суду

Обшуки в заступника глави Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в заступника очільника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Вони відбуваються у межах розслідування стосовно можливого введення в оману суду.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у пʼятницю, 14 березня.

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Обшуки в заступника очільника ВККС

"Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області. Встановлено, що заступник голови ВККС України перебуває у дружніх стосунках з екссуддею", — йдеться у повідомленні.

Обшуки в заступника глави Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Фото: ДБР

За попередньою інформацією, заступник очільника ВККС, даючи покази як свідок у кримінальному провадженні, що стосується підозри екссудді у вчиненні смертельної ДТП, міг надати завідомо неправдиві свідчення, а також створити штучні докази на користь захисту.

Обшуки в заступника глави Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Фото: ДБР

У ДБР зазначили, що напередодні обшуки були проведені за місцем роботи заступника глави ВККС.

Досудове розслідування здійснюється за введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до пʼяти років.

Нагадаємо, 26 травня 2023 року пʼяний очільник Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту.

Також адвокати судді просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби, однак їм відмовили.