Обыски у замглавы ВККС — ГБР расследует возможное введение в заблуждение суда

Обыски у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Они проходят в рамках расследования относительно возможного введения в заблуждение суда.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в пятницу, 14 марта.

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"Обыски проводятся с целью выявления доказательств, которые могут свидетельствовать об умышленном даче ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области. Установлено, что заместитель председателя ВККС Украины находится в дружеских отношениях с экс-судьей", — говорится в сообщении.

Обыски у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Фото: ГБР

По предварительной информации, заместитель главы ВККС, давая показания в качестве свидетеля в уголовном производстве, касающемся подозрения экс-судьи в совершении смертельного ДТП, мог предоставить заведомо ложные показания, а также создать искусственные доказательства в пользу защиты.

Обыски у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Фото: ГБР

В ГБР отметили, что накануне обыски были проведены по месту работы заместителя главы ВККС.

Досудебное расследование осуществляется за введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 26 мая 2023 года пьяный глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосту.

Также адвокаты судьи просили суд отпустить их подзащитного из СИЗО для прохождения военной службы, однако им отказали.