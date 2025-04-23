ГБР провела обыски у экс-заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди

ГБР пришло с обыском к экс-заместителю министра экономики
В среду, 23 апреля, Государственное Бюро Расследований (ГБР) провело обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди. Она работала во времена министра Игоря Петрашко.
Это сообщает Экономическая правда со ссылкой на адвоката Тараса Пошиванюка.
Обыски у Панаиотиди
Адвокат отметил, что обыски у Панаиотиди проводят по делу 2021 года, но следователи показали только номер уголовного производства.
"Ни выписки, ни каких-либо других данных у нас нет, потому что нет постановления и нам не предоставили постановление", — сказал Пошиванюк.
Адвокат не назвал дело, в рамках которого проводят обыски у экс-замминистра, но уточнил, что оно касается решений Антимонопольного комитета.
Ранее ГБР провело обыски у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
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