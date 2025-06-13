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ГБР проводит обыски у президента Академии аграрных наук — СМИ

13 июня 2025 10:42
Евтушенко Алина - редактор
Обыски у президента Академии аграрных наук Ярослава Гадзала - что известно
Президент Национальной академии аграрных наук Украины Ярослав Гадзало. Фото: agropolit.com
Евтушенко Алина - редактор

В пятницу, 13 июня, сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала. Следственные действия проводятся относительно растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

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Обыски у президента Национальной академии аграрных наук — что известно

По информации источника УП, 13 июня ГБР проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала.

Отмечается, что следственные действия проводятся по делу в отношении растраты имущества путем злоупотребления служебным положением. Других подробностей относительно обысков пока нет.

Обыски у Ярослава Гадзала — что предшествовало

В декабре 2019 года стало известно, что президента Нацакадемии аграрных наук Ярослава Гадзала подозревают во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзалу и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

Уже в мае 2021 года Гадзалу сообщили о подозрении по факту получения взятки на 4 миллиона гривен.

В июле 2023 года СБУ пришла с обысками к действующему президенту академии Ярославу Гадзалу. Причиной было производство относительно возможной передачи 150 тыс. га земель академии в обработку частным лицам.

В свою очередь, Гадзало отрицал, что руководство Академии получает средства за передачу земли под контроль другим лицам.

Напомним, что в апреле этого года ГБР провело обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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