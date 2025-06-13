Обыски у президента Академии аграрных наук Ярослава Гадзала - что известно

ГБР проводит обыски у президента Академии аграрных наук — СМИ
В пятницу, 13 июня, сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала. Следственные действия проводятся относительно растраты имущества путем злоупотребления служебным положением.
Об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
Обыски у президента Национальной академии аграрных наук — что известно
По информации источника УП, 13 июня ГБР проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала.
Отмечается, что следственные действия проводятся по делу в отношении растраты имущества путем злоупотребления служебным положением. Других подробностей относительно обысков пока нет.
Обыски у Ярослава Гадзала — что предшествовало
В декабре 2019 года стало известно, что президента Нацакадемии аграрных наук Ярослава Гадзала подозревают во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.
В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзалу и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.
Уже в мае 2021 года Гадзалу сообщили о подозрении по факту получения взятки на 4 миллиона гривен.
В июле 2023 года СБУ пришла с обысками к действующему президенту академии Ярославу Гадзалу. Причиной было производство относительно возможной передачи 150 тыс. га земель академии в обработку частным лицам.
В свою очередь, Гадзало отрицал, что руководство Академии получает средства за передачу земли под контроль другим лицам.
Напомним, что в апреле этого года ГБР провело обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди.
Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у заместителя главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
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