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Нацполиция проводит более 500 обысков по Украине

13 июня 2025 12:03
Анастасия Постоенко - Редактор
Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального оружия
Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Национальная полиция Украины начала масштабную общегосударственную спецоперацию, целью которой является выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По состоянию на данный момент продолжаются более 500 обысков в разных регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

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Операция проводится в тесном взаимодействии с Офисом Генерального прокурора, а также другими правоохранительными структурами.

Нацполіція України
Обнаруженные боеприпасы. Фото: Национальная полиция Украины

По словам правоохранителей, такие меры направлены на повышение уровня безопасности граждан, профилактику преступлений с использованием нелегального оружия, а также нейтрализацию каналов его незаконного распространения.

Нелегальна зброя
Ящики с боеприпасами. Фото: Национальная полиция Украины
Обшуки Нацполіція 12 червня
Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины
Зброя обшуки Нацполіція
Обнаружено нелегальное оружие и боеприпасы. Фото: Национальная полиция Украины

В Нацполиции отметили, что дополнительная информация о ходе операции и ее результаты будут обнародованы после завершения всех необходимых следственных действий.

Напомним, в Одесской области в ходе обысков полиция обнаружила мужчину, который вывез из зоны боевых действий большое количество боеприпасов, которые потом продавал.

Также журналисты "Украинской правды", ссылаясь на собственные источники, заявили, что у президента ААН проводят обыски.

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