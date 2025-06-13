Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального оружия

Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция Украины

Национальная полиция Украины начала масштабную общегосударственную спецоперацию, целью которой является выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По состоянию на данный момент продолжаются более 500 обысков в разных регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

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Операция проводится в тесном взаимодействии с Офисом Генерального прокурора, а также другими правоохранительными структурами.

Обнаруженные боеприпасы. Фото: Национальная полиция Украины

По словам правоохранителей, такие меры направлены на повышение уровня безопасности граждан, профилактику преступлений с использованием нелегального оружия, а также нейтрализацию каналов его незаконного распространения.

Ящики с боеприпасами. Фото: Национальная полиция Украины

Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Обнаружено нелегальное оружие и боеприпасы. Фото: Национальная полиция Украины

В Нацполиции отметили, что дополнительная информация о ходе операции и ее результаты будут обнародованы после завершения всех необходимых следственных действий.

Напомним, в Одесской области в ходе обысков полиция обнаружила мужчину, который вывез из зоны боевых действий большое количество боеприпасов, которые потом продавал.

Также журналисты "Украинской правды", ссылаясь на собственные источники, заявили, что у президента ААН проводят обыски.