Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального оружия

Нацполиция проводит более 500 обысков по Украине
Национальная полиция Украины начала масштабную общегосударственную спецоперацию, целью которой является выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По состоянию на данный момент продолжаются более 500 обысков в разных регионах страны.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Нацполиция Украины проводит масштабную операцию с обысками
Операция проводится в тесном взаимодействии с Офисом Генерального прокурора, а также другими правоохранительными структурами.
По словам правоохранителей, такие меры направлены на повышение уровня безопасности граждан, профилактику преступлений с использованием нелегального оружия, а также нейтрализацию каналов его незаконного распространения.
В Нацполиции отметили, что дополнительная информация о ходе операции и ее результаты будут обнародованы после завершения всех необходимых следственных действий.
Напомним, в Одесской области в ходе обысков полиция обнаружила мужчину, который вывез из зоны боевых действий большое количество боеприпасов, которые потом продавал.
Также журналисты "Украинской правды", ссылаясь на собственные источники, заявили, что у президента ААН проводят обыски.
Читайте Новини.LIVE!