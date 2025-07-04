Обшуки у Резнікова і яйця по 17 гривень — що відомо про нові слідчі дії НАБУ

ЗМІ пишуть про обшуки у Рєзнікова — але є уточнення
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки в ексміністра оборони Олексія Рєзнікова. Обшуки відбулися, ймовірно, у рамках справи щодо закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами.
Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Чи були обшуки у Рєзнікова насправді
За даними медіа, НАБУ провело обшуки Рєзнікова в четвер, 3 липня. Слідчі дії відбулися, ймовірно, у рамках справи щодо закупівлі продуктів харчування для армії за завищеними цінами.
Джерела видання стверджують, що детективи вилучили "неврахований" телефон і низку важливих документів, а про обшук ексміністра не попереджали.
"Судячи з результату, Резнікова заздалегідь про обшук не попереджали. Детективи вилучили "неврахований" телефон і низку значущих документів. У НАБУ і САП цю інформацію не коментують", — йдеться у повідомленні.
Втім, за інформацією РБК-Україна, обшуки в Рєзнікова справді були, але не 3 липня, а раніше. Джерело видання заперечує, що детективи щось вилучали
"Жодних документів не знаходили і не вилучали. І "лівих телефонів" теж", — зазначили ЗМІ.
Нагадаємо, у січні 2023 року видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про розкрадання в Міноборони коштів на закупівлю харчів для ЗСУ. Зокрема, йшлося про контракти на закупівлю яєць по 17 грн за штуку. На той час одне яйце в магазині коштувало 7 грн за штуку. Відтак, ціни Міноборони були завищені майже у 2,5 раза. Згодом Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони.
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