Обыски у Резникова и яйца по 17 гривен - что известно о новых следственных действиях НАБУ

Экс-министр обороны Алексей Резников. Фото: кадр из видео

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова. Обыски прошли, вероятно, в рамках дела о закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Были ли обыски у Резникова на самом деле

По данным медиа, НАБУ провело обыски Резникова в четверг, 3 июля. Следственные действия состоялись, вероятно, в рамках дела о закупке продуктов питания для армии по завышенным ценам.

Источники издания утверждают, что детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд важных документов, а об обыске экс-министра не предупреждали.

"Судя по результату, Резникова заранее об обыске не предупреждали. Детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд значимых документов. В НАБУ и САП эту информацию не комментируют", — говорится в сообщении.

Впрочем, по информации РБК-Украина, обыски у Резникова действительно были, но не 3 июля, а раньше. Источник издания отрицает, что детективы что-то изымали

"Никаких документов не находили и не изымали. И "левых телефонов" тоже", — отметили СМИ.

Напомним, в январе 2023 года издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о хищении в Минобороны средств на закупку продовольствия для ВСУ. В частности, речь шла о контрактах на закупку яиц по 17 грн за штуку. В то время одно яйцо в магазине стоило 7 грн за штуку. Следовательно, цены Минобороны были завышены почти в 2,5 раза. Впоследствии Алексея Резникова уволили с должности министра обороны.