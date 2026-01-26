Відео
Головна Новини дня Зеленський призначив нового посла України у Грузії

Зеленський призначив нового посла України у Грузії

Дата публікації: 26 січня 2026 23:37
Зеленський призначив Михайла Бродовича послом України у Грузії
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення нового посла України в Грузії. Ним став Михайло Бродович.

Про це йдеться на сайті президента.

Хто став новим послом України у Грузії

У публікації вказано, що Зеленський підписав указ, призначивши Бродовича Михайла Франковича "надзвичайним і повноважним послом України в Грузії".

Зеленський призначив за 4 роки посла України у Грузії - ним став Михайло Бродович
Указ президента України про призначення посла у Грузії. Фото: скриншот з сайту ОП

Зазначимо, що посада посла у Грузії залишалися вакантної з 2022 року, коли свою дипломатичну місію завершив Ігор Долгов. Тож ще з того часу Україна була представлена в Грузії лише на рівні тимчасово повірених, який за майже 4 роки було вже п'ятеро. Останнім часом , з 2025 року, посаду тимчасово повіреного у справах України в Грузії обіймає Роман Яковенко.

Щодо Михайла Бродського, він народився у 1957 році і працює в МЗС України з 1996 року. За час своєї кар'єри він обіймав посаду консула в Генеральному консульстві України в Стамбулі, очолював Генеральне консульство України в Кракові, а в період з 2015 по 2022 рік працював надзвичайним і повноважним послом України в Словенії.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський оновив склад РНБО. Згідно указу, до нього увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.

Окрім того, близько тижня тому Зеленський призначив колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова позаштатним радником. Зокрема, він займається питаннями інфраструктури та взаємодії з громадами.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
