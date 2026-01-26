Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський оновив склад РНБО — хто увійшов

Зеленський оновив склад РНБО — хто увійшов

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:37
Зеленський оновив склад РНБО — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 26 січня, президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). До нього увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.

Про це йдеться в указі президента №80/2026 від 26 січня 2026 року.

Скриншот указу Зеленського/сайт ОПУ

Зеленський змінив склад РНБО — що відомо

Сьогодні, 26 січня, на сайті Офісу президента України з'явився указ "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України".

Відтак, цей документ постановляє затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України:

  • першого віцепрем'єр-міністр України — міністра енергетики України Дениса Шмигала;
  • міністра оборони України Михайла Федорова.

А також цим указом виведено зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексочільника Служби безпеки України Василя Малюка.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський анонсував наступний раунд перемовин між Україною, США та Росією й назвав дату, коли відбудеться зустріч.

Раніше український лідер розповідав про проблемні питання, що були на переговорах з Росією.

Володимир Зеленський Денис Шмигаль Михайло Федоров указ РНБО
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
