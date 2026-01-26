Зеленський оновив склад РНБО — що відомо

Зеленський оновив склад РНБО — хто увійшов
У понеділок, 26 січня, президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). До нього увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.
Про це йдеться в указі президента №80/2026 від 26 січня 2026 року.
Зеленський змінив склад РНБО — що відомо
Сьогодні, 26 січня, на сайті Офісу президента України з'явився указ "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України".
Відтак, цей документ постановляє затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України:
- першого віцепрем'єр-міністр України — міністра енергетики України Дениса Шмигала;
- міністра оборони України Михайла Федорова.
А також цим указом виведено зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексочільника Служби безпеки України Василя Малюка.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський анонсував наступний раунд перемовин між Україною, США та Росією й назвав дату, коли відбудеться зустріч.
Раніше український лідер розповідав про проблемні питання, що були на переговорах з Росією.
Читайте Новини.LIVE!