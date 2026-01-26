Зеленский обновил состав СНБО — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В него вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Об этом говорится в указе президента №80/2026 от 26 января 2026 года.

Скриншот указа Зеленского/сайт ОПУ

Зеленский изменил состав СНБО — что известно

Сегодня, 26 января, на сайте Офиса президента Украины появился указ "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Следовательно, этот документ постановляет утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины:

первого вице-премьер-министр Украины — министра энергетики Украины Дениса Шмыгала;

министра обороны Украины Михаила Федорова.

А также этим указом выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-глава Службы безопасности Украины Василий Малюка.

