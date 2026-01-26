Видео
Главная Новости дня Зеленский обновил состав СНБО — кто вошел

Зеленский обновил состав СНБО — кто вошел

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 20:37
Зеленский обновил состав СНБО — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В него вошли министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Об этом говорится в указе президента №80/2026 от 26 января 2026 года.

Читайте также:
Зеленський оновив склад РНБО 26 січня
Скриншот указа Зеленского/сайт ОПУ

Зеленский изменил состав СНБО — что известно

Сегодня, 26 января, на сайте Офиса президента Украины появился указ "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Следовательно, этот документ постановляет утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины:

  • первого вице-премьер-министр Украины — министра энергетики Украины Дениса Шмыгала;
  • министра обороны Украины Михаила Федорова.

А также этим указом выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-глава Службы безопасности Украины Василий Малюка.

Напомним, что сегодня Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией и назвал дату, когда состоится встреча.

Ранее украинский лидер рассказывал о проблемных вопросах, которые были на переговорах с Россией.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Михаил Федоров указ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
