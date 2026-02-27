Зеленский анонсировал назначение спецпосланника по Беларуси — обращение

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе. МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе.

Об этом глава государства сказал во время обращения 27 февраля, передает Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кадровые изменения в дипломатическом корпусе

"Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе — нужна более активная политика. Именно активность нашего государства, активность наших людей — это то, что дает Украине лучшие результаты. Когда Украина не теряет ни одного дня и ни одной возможности — интересы Украины действительно защищены", — сказал Зеленский.

Глава государства проинформировал, что говорил с украинской дипломатической командой и с людьми, которые имеют хороший опыт, которые проявили себя в защите украинских интересов.

"В частности, я встречался с Павлом Климкиным. Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", — отметил он.

Восстановление в областях

Кроме того, глава государства сообщил о совещании с чиновниками, энергетиками и военными по защите и восстановлению энергетической инфраструктуры. По его словам, уже подготовлены детальные региональные планы с учетом российских атак зимой и возможных дальнейших угроз.

"Уже подготовлены детальные планы по областям — по восстановлению, по обновлению защиты энергетических объектов, учитывая все то, что Россия делала зимой и что может делать дальше", — отметил глава государства.

Он поручил доработать решение и вынести их на уровень СНБО для утверждения ответственных и необходимых мер. Президент подчеркнул важность роли местных властей и военных.

"Форматы, которые были отработаны сейчас, показали свою эффективность", —подчеркнул Зеленский, добавив, что детальный анализ каждого удара позволяет усиливать защиту и повышать устойчивость Украины.

Последние заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержал бы шаги, направленные против иранского режима, но не против народа страны. В то же время он подчеркнул, что дипломатия и переговоры остаются лучшим путем решения конфликтов.

Глава государства также очертил возможные сроки завершения войны в Украине. По его словам, сейчас существует "окно возможностей" для достижения мира — до осени и до проведения выборов в США.

Кроме того, президент высказался относительно идеи уступок территориями в обмен на мир. Он предостерег, что такой шаг может создать новые риски и не гарантировать долговременной безопасности для Украины.