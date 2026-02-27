Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский и Климкин обсудили укрепление позиций Украины — детали

Зеленский и Климкин обсудили укрепление позиций Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 14:26
Зеленский встретился с Климкиным — о чем говорили
Встреча Владимира Зеленского с Павлом Климкиным. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным. Речь шла о важных вопросах, касающихся позиции Украины в мире.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение главы государства в пятницу, 27 февраля.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с Климкиным

Как отметил Зеленский, сегодня состоялась встреча с Климкиным. Речь шла о внешнеполитической ситуации вокруг Украины. В частности, обсудили то, какие решения нужны, чтобы усилить позиции нашего государства в Европе и мире в целом.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Глава государства поблагодарил экс-министра за работу для укрепления Украины. Он также отметил, что предложил Климкину несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия.

Последние разговоры Владимира Зеленского

Глава государства сегодня провел разговор с Робертом Фицо. Он пригласил премьера Словакии в Киев на фоне того, как страна заявила о прекращении поставок аварийного электричества.

Также Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. На совещании обсудили состояние энергетики и дальнейшие шаги по устойчивости Украины.

Кроме того, Президент Украины провел разговор с лидером Израиля Ицхаком Герцогом. Зеленский поблагодарил за помощь украинцам, в частности, поддержку резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине великой войны.

Владимир Зеленский Павел Климкин Украина Европа встреча
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации