Зеленский встретился с Климкиным — о чем говорили

Зеленский и Климкин обсудили укрепление позиций Украины — детали
Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным. Речь шла о важных вопросах, касающихся позиции Украины в мире.
27 февраля
Встреча Зеленского с Климкиным
Как отметил Зеленский, сегодня состоялась встреча с Климкиным. Речь шла о внешнеполитической ситуации вокруг Украины. В частности, обсудили то, какие решения нужны, чтобы усилить позиции нашего государства в Европе и мире в целом.
Глава государства поблагодарил экс-министра за работу для укрепления Украины. Он также отметил, что предложил Климкину несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия.
Последние разговоры Владимира Зеленского
Глава государства сегодня провел разговор с Робертом Фицо. Он пригласил премьера Словакии в Киев на фоне того, как страна заявила о прекращении поставок аварийного электричества.
Также Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. На совещании обсудили состояние энергетики и дальнейшие шаги по устойчивости Украины.
Кроме того, Президент Украины провел разговор с лидером Израиля Ицхаком Герцогом. Зеленский поблагодарил за помощь украинцам, в частности, поддержку резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине великой войны.
