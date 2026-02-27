Зеленский встретился с Климкиным — о чем говорили

Встреча Владимира Зеленского с Павлом Климкиным. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным. Речь шла о важных вопросах, касающихся позиции Украины в мире.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение главы государства в пятницу, 27 февраля.

Встреча Зеленского с Климкиным

Как отметил Зеленский, сегодня состоялась встреча с Климкиным. Речь шла о внешнеполитической ситуации вокруг Украины. В частности, обсудили то, какие решения нужны, чтобы усилить позиции нашего государства в Европе и мире в целом.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Глава государства поблагодарил экс-министра за работу для укрепления Украины. Он также отметил, что предложил Климкину несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия.

Последние разговоры Владимира Зеленского

Глава государства сегодня провел разговор с Робертом Фицо. Он пригласил премьера Словакии в Киев на фоне того, как страна заявила о прекращении поставок аварийного электричества.

Также Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. На совещании обсудили состояние энергетики и дальнейшие шаги по устойчивости Украины.

Кроме того, Президент Украины провел разговор с лидером Израиля Ицхаком Герцогом. Зеленский поблагодарил за помощь украинцам, в частности, поддержку резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине великой войны.