Зеленский обсудил с премьеркой подготовку к следующей зиме

Сегодня, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Стороны обсудили ситуацию в энергетике, подготовку к следующей зиме и пенсии.

Зеленский провел важное совещание с премьером Украины

"Провели совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно последовательности шагов и графика утверждения обновленных планов устойчивости наших областей и энергетики в целом", — проинформировал лидер.

В частности, он отметил, что уже подготовлены основные изменения, которые нужно реализовать. И в ближайшее время будет определена стратегия для Украины на следующую зиму с учетом опыта тех регионов, тех наших общин, которые продемонстрировали большую эффективность этой зимой.

Кроме того, по словам президента, Свириденко доложила о готовности правительства обеспечить уже с 1 марта ежегодную индексацию пенсий.

Зеленский пояснил, что пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1%, и в целом повышение коснется около 10 миллионов украинцев.

"Наше государство даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты. Готовим и другие решения, которые поддержат людей и украинские общины. Слава Украине!", — подытожил глава государства.

Недавно Зеленский анонсировал обновленную защиту энергетики Украины. Он рассказал о подготовке стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергосистемы на следующую зиму.

Также Зеленский сказал, когда может завершиться полномасштабная война России против Украины. По его словам, есть все возможности сделать это уже в этом году.

