Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел совещание с премьеркой — о чем говорили

Зеленский провел совещание с премьеркой — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 13:28
Зеленский обсудил с премьеркой подготовку к следующей зиме
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: Зеленский/Telegram

Сегодня, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Стороны обсудили ситуацию в энергетике, подготовку к следующей зиме и пенсии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Зеленский провел важное совещание с премьером Украины

"Провели совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно последовательности шагов и графика утверждения обновленных планов устойчивости наших областей и энергетики в целом", — проинформировал лидер.

В частности, он отметил, что уже подготовлены основные изменения, которые нужно реализовать. И в ближайшее время будет определена стратегия для Украины на следующую зиму с учетом опыта тех регионов, тех наших общин, которые продемонстрировали большую эффективность этой зимой.

Кроме того, по словам президента, Свириденко доложила о готовности правительства обеспечить уже с 1 марта ежегодную индексацию пенсий.

Зеленский пояснил, что пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1%, и в целом повышение коснется около 10 миллионов украинцев.

"Наше государство даже в условиях полномасштабной войны обеспечивает индексацию пенсий и все необходимые социальные выплаты. Готовим и другие решения, которые поддержат людей и украинские общины. Слава Украине!", — подытожил глава государства.

Недавно Зеленский анонсировал обновленную защиту энергетики Украины. Он рассказал о подготовке стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергосистемы на следующую зиму.

Также Зеленский сказал, когда может завершиться полномасштабная война России против Украины. По его словам, есть все возможности сделать это уже в этом году.

Кроме того, украинский лидер и глава Белого дома уже согласовали позицию относительно окончания войны. Они стремятся к окончанию боевых действий в ближайшие месяцы.

Владимир Зеленский пенсии Юлия Свириденко война в Украине энергетика
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации