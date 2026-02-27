Зеленський провів нараду із прем'єркою Свириденко

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко. Сторони обговорювали послідовність кроків та графіків затвердження оновлених планів стійкості областей та енергетики загалом.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський провів важливу нараду із прем'єркою України

"Провели нараду з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко щодо послідовності кроків і графіка затвердження оновлених планів стійкості наших областей та енергетики загалом", — поінформував лідер.

Зокрема, він зазначив, що вже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати. І найближчим часом буде визначено стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими.

Крім того, за словами президентка, Свириденко доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій.

Зеленський пояснив, що пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1 %, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців.

"Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади. Слава Україні!", — підсумував глава держави.

Нещодавно Зеленський анонсував оновлений захист енергетики України. Він розповів про підготовку стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергосистеми на наступну зиму.

Також Зеленський сказав, коли може завершитися повномасштабна війна Росії проти України. За його словами, є всі можливості зробити це вже цього року.

Крім того, український лідер та глава Білого дому вже узгодили позицію щодо закінчення війни. Вони прагнуть закінчення бойових дій у найближчі місяці.