Зеленський обговорив з Клімкіним посилення позиції України у світі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Обговорили низку важливих питань стосовно України.
Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення глави держави у п'ятницю, 27 лютого.
Зустріч Зеленського з Клімкіним
Як зазначив Зеленський, сьогодні відбулася зустріч з Клімкіним. Йшлося про зовнішньополітичну ситуацію навколо України. Зокрема, обговорили те, які рішення потрібні, аби посилити позиції нашої держави в Європі та світі загалом.
Глава держави подякував ексміністру за роботу задля зміцнення України. Він також зазначив, що запропонував Клімкіну кілька напрямів можливої подальшої взаємодії.
Останні розмови Володимира Зеленського
Глава держави сьогодні провів розмову з Робертом Фіцо. Він запросив прем'єра Словаччини до Києва на тлі того, як країна заявила про припинення постачання аварійної електрики.
Також Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. На нараді обговорили стан енергетики та подальші кроки щодо стійкості України.
Крім того, Президент України провів розмову з лідером Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Зеленський подякував за допомогу українцям, зокрема, підтримку резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин великої війни.
