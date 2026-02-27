Зустріч Володимира Зеленського з Павлом Клімкіним. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Обговорили низку важливих питань стосовно України.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення глави держави у п'ятницю, 27 лютого.

Зустріч Зеленського з Клімкіним

Як зазначив Зеленський, сьогодні відбулася зустріч з Клімкіним. Йшлося про зовнішньополітичну ситуацію навколо України. Зокрема, обговорили те, які рішення потрібні, аби посилити позиції нашої держави в Європі та світі загалом.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Глава держави подякував ексміністру за роботу задля зміцнення України. Він також зазначив, що запропонував Клімкіну кілька напрямів можливої подальшої взаємодії.

Останні розмови Володимира Зеленського

Глава держави сьогодні провів розмову з Робертом Фіцо. Він запросив прем'єра Словаччини до Києва на тлі того, як країна заявила про припинення постачання аварійної електрики.

Також Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. На нараді обговорили стан енергетики та подальші кроки щодо стійкості України.

Крім того, Президент України провів розмову з лідером Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Зеленський подякував за допомогу українцям, зокрема, підтримку резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин великої війни.