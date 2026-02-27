Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з Клімкіним посилення позиції України у світі

Зеленський обговорив з Клімкіним посилення позиції України у світі

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 14:26
Зустріч Зеленського з Клімкіним — що обговорили
Зустріч Володимира Зеленського з Павлом Клімкіним. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Обговорили низку важливих питань стосовно України.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення глави держави у п'ятницю, 27 лютого.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з Клімкіним

Як зазначив Зеленський, сьогодні відбулася зустріч з Клімкіним. Йшлося про зовнішньополітичну ситуацію навколо України. Зокрема, обговорили те, які рішення потрібні, аби посилити позиції нашої держави в Європі та світі загалом.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Глава держави подякував ексміністру за роботу задля зміцнення України. Він також зазначив, що запропонував Клімкіну кілька напрямів можливої подальшої взаємодії.

Останні розмови Володимира Зеленського

Глава держави сьогодні провів розмову з Робертом Фіцо. Він запросив прем'єра Словаччини до Києва на тлі того, як країна заявила про припинення постачання аварійної електрики.

Також Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. На нараді обговорили стан енергетики та подальші кроки щодо стійкості України.

Крім того, Президент України провів розмову з лідером Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Зеленський подякував за допомогу українцям, зокрема, підтримку резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин великої війни.

Володимир Зеленський Павло Клімкін Україна Європа зустріч
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації