Україна
Зеленський анонсував кадрові зміни серед дипломатів

Зеленський анонсував кадрові зміни серед дипломатів

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 20:18
Зеленський анонсував зміни у дипломатичному корпусі — звернення
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із представниками уряду, енергетичної та військової сфер щодо захисту та відновлення інфраструктури країни. Він наголосив на підготовці детальних планів по областях для відновлення та посилення захисту енергетичних об'єктів з урахуванням минулих та можливих атак Росії.

"Я доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО — затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що саме потрібно зробити, що саме забезпечити і хто за це відповідатиме", — сказав Зеленський.

Читайте також:

Президент також підкреслив важливість залучення місцевої влади для підвищення стійкості громад та поширення успішного досвіду між регіонами.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
