День женщины в Украине - когда предлагают праздновать

Раде предлагают ввести праздник для женщин
В парламенте появилась новая инициатива — народные депутаты зарегистрировали проект постановления №15052, которым предлагают ввести в Украине отдельный праздничный день под названием День украинской женщины. В настоящее время документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
Вместо 8 марта — новая дата
По состоянию на утро 3 марта текст постановления отсутствует на сайте Рады. Поэтому неизвестно в какой день предлагают отмечать этот праздник.
Отметим, что до недавнего времени Международный женский день в Украине праздновали 8 марта. Однако этот праздник начали отмечать еще когда страна входила в Советский союз.
В связи с процессами деколонизации, декоммунизации и отказом от советских традиций Украина хотела отменить этот праздник. Для этого ранее даже были зарегистрировали законопроект №9009. Этим документом предлагалось отменить праздник 8 марта и ввести День украинской женщины 25 февраля. Однако до сих пор закон не приняли.
Хотя на государственном уровне дата пока остается неофициальной, общество быстро подхватило эту идею.
Празднование 8 марта
Ну а пока праздник 8 марта официально не отменили, украинцы имеют прекрасную возможность, чтобы выразить благодарность и заботу матерям, женам, сестрам, бабушкам и подругам.
