Главная Новости дня Раде предлагают ввести праздник для женщин

Раде предлагают ввести праздник для женщин

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 11:15
День женщины в Украине - когда предлагают праздновать
Нардепы хотят изменить дату празднования Дня женщины. Фото: пресс-служба ВРУ, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В парламенте появилась новая инициатива — народные депутаты зарегистрировали проект постановления №15052, которым предлагают ввести в Украине отдельный праздничный день под названием День украинской женщины. В настоящее время документ передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

проєкт
Законопроект на сайте совета. Фото: скриншот

Вместо 8 марта — новая дата

По состоянию на утро 3 марта текст постановления отсутствует на сайте Рады. Поэтому неизвестно в какой день предлагают отмечать этот праздник.

Отметим, что до недавнего времени Международный женский день в Украине праздновали 8 марта. Однако этот праздник начали отмечать еще когда страна входила в Советский союз.

В связи с процессами деколонизации, декоммунизации и отказом от советских традиций Украина хотела отменить этот праздник. Для этого ранее даже были зарегистрировали законопроект №9009. Этим документом предлагалось отменить праздник 8 марта и ввести День украинской женщины 25 февраля. Однако до сих пор закон не приняли.

Хотя на государственном уровне дата пока остается неофициальной, общество быстро подхватило эту идею.

Празднование 8 марта

Ну а пока праздник 8 марта официально не отменили, украинцы имеют прекрасную возможность, чтобы выразить благодарность и заботу матерям, женам, сестрам, бабушкам и подругам.

Новини.LIVE рассказывал, как выбрать тот самый идеальный подарок на этот праздник.

Также мы писали, какие цветы точно не завянут.

Верховная Рада народные депутаты Международный женский день парламент праздник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
