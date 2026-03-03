Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Раді пропонують запровадити свято для жінок

Раді пропонують запровадити свято для жінок

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 11:15
День жінки в Україні — коли пропонують святкувати
Нардепи хочуть змінити дату святкування Дня жінки. Фото: пресслужба ВРУ, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №15052 про встановлення в Україні святкового дня — День української жінки. Документ передано на розгляд керівництву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Реклама
Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті ради. Фото: скриншот

Замість 8 березня — нова дата

Станом на ранок 3 березня текст постанови відсутній на сайті Ради. Тому невідомо у який день пропонують відзначати це свято.

Зазначимо, що донедавна Міжнародний жіночий день в Україні святкували 8 березня. Проте це свято почали відзначати ще коли країна входила до Радянського союзу.

У зв’язку з процесами деколонізації, декомунізації та відмовою від радянських традицій Україна хотіла скасувати це свято. Для цього раніше навіть були зареєстрували законопроєкт №9009. Цим документом пропонувалось скасувати свято 8 березня та запровадити День української жінки 25 лютого. Проте досі закон не ухвалили.

Хоча на державному рівні дата поки залишається неофіційною, суспільство швидко підхопило цю ідею.

Святкування 8 березня

Ну а поки свято 8 березня офіційно не скасували, українці мають чудову нагоду, щоб висловити вдячність і турботу матерям, дружинам, сестрам, бабусям та подругам. 

Новини.LIVE розповідав, як обрати той самий ідеальний подарунок на це свято.

Також ми писали, які квіти точно не зів’януть.

Верховна Рада народні депутати Міжнародний жіночий день парламент свято
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації