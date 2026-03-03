День жінки в Україні — коли пропонують святкувати

Нардепи хочуть змінити дату святкування Дня жінки. Фото: пресслужба ВРУ, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №15052 про встановлення в Україні святкового дня — День української жінки. Документ передано на розгляд керівництву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті ради. Фото: скриншот

Замість 8 березня — нова дата

Станом на ранок 3 березня текст постанови відсутній на сайті Ради. Тому невідомо у який день пропонують відзначати це свято.

Зазначимо, що донедавна Міжнародний жіночий день в Україні святкували 8 березня. Проте це свято почали відзначати ще коли країна входила до Радянського союзу.

У зв’язку з процесами деколонізації, декомунізації та відмовою від радянських традицій Україна хотіла скасувати це свято. Для цього раніше навіть були зареєстрували законопроєкт №9009. Цим документом пропонувалось скасувати свято 8 березня та запровадити День української жінки 25 лютого. Проте досі закон не ухвалили.

Хоча на державному рівні дата поки залишається неофіційною, суспільство швидко підхопило цю ідею.

Святкування 8 березня

Ну а поки свято 8 березня офіційно не скасували, українці мають чудову нагоду, щоб висловити вдячність і турботу матерям, дружинам, сестрам, бабусям та подругам.

