Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Послом України в Італії став заступник керівника ОП — що відомо

Послом України в Італії став заступник керівника ОП — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 15:27
Ігор Брусила став послом України в Італії
Ігор Брусило. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента України. Відповідний указ № 216/2026 він підписав у вівторок, 3 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

Реклама
Читайте також:

Які укази підписав Зеленський

"Звільнити Брусила Ігоря Миколайовича з посади заступника керівника Офісу президента України", — йдеться в документі.

указ Брусила
Указ Зеленського про звільнення Брусила. Фото: скриншот

Цього ж дня указом №217/2026 Зеленський призначив Брусила Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці", — йдеться в документі.

указ
Указ президента про призначення Брусила послом. Фото: скриншот

Що відомо про Ігоря Брусила

Свою професійну діяльність в Адміністрації президента Брусило розпочав у 2002 році на посаді головного консультанта.

З 2005-го працював в Апараті Верховної Ради. З 2007 року був секретарем українського диппредствництва в Італії. 

17 березня 2021 року він став заступником керівника ОП. Головним його завданням було забезпечення роботи Служби держпротоколу під час міжнародних візитів Зеленського.

Які ще кадрові зміни анонсував президент

Нещодавно Зеленський заявив про кадрові зміни в дипломатії. Зокрема, МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

Також кадрові зміни очікуються в Повітряних силах. Основна мета — посилити протидію російським дронам.

Володимир Зеленський Італія посол указ війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації