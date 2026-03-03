Ігор Брусила став послом України в Італії

Ігор Брусило. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента України. Відповідний указ № 216/2026 він підписав у вівторок, 3 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

Які укази підписав Зеленський

"Звільнити Брусила Ігоря Миколайовича з посади заступника керівника Офісу президента України", — йдеться в документі.

Указ Зеленського про звільнення Брусила. Фото: скриншот

Цього ж дня указом №217/2026 Зеленський призначив Брусила Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці.

"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці", — йдеться в документі.

Указ президента про призначення Брусила послом. Фото: скриншот

Що відомо про Ігоря Брусила

Свою професійну діяльність в Адміністрації президента Брусило розпочав у 2002 році на посаді головного консультанта.

З 2005-го працював в Апараті Верховної Ради. З 2007 року був секретарем українського диппредствництва в Італії.

17 березня 2021 року він став заступником керівника ОП. Головним його завданням було забезпечення роботи Служби держпротоколу під час міжнародних візитів Зеленського.

Які ще кадрові зміни анонсував президент

Нещодавно Зеленський заявив про кадрові зміни в дипломатії. Зокрема, МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

Також кадрові зміни очікуються в Повітряних силах. Основна мета — посилити протидію російським дронам.