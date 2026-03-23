Руководил сетью на Закарпатье: СБУ разоблачила венгерского разведчика

Задержание венгерского спецслужбиста. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины разоблачила венгерского спецслужбиста, который руководил агентурной сетью Будапешта на Закарпатье в 2025 году. Он использовал для вербовки дипломатические учреждения. Для привлечения к сотрудничеству иностранный спецслужбист обещал деньги и различные преференции от Венгрии.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в СБУ 23 марта.

Задержание разведчика Венгрии

Речь идет о кадровом разведчике Золтане Андре. По данным следствия, именно он координировал деятельность шпионской ячейки, участников которой СБУ задержала ранее. Агенты собирали информацию об оборонных возможностях региона, общественно-политических настроениях местных жителей и возможной реакции населения в случае введения венгерских войск.

Как установили правоохранители, Андре проводил агентурные встречи на территории Венгрии с одним из информаторов из Закарпатья. Последний осуществлял разведывательную деятельность на западе Украины, но был разоблачен и задержан.

Расследование также выяснило, что в 2016-2020 годах Андре находился в Грузии, где работал под дипломатическим прикрытием. После возвращения, начиная с 2021 года, он развернул разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

В том же году разведчик завербовал бывшего военного из Береговского района, которого впоследствии перевел в так называемый "режим ожидания". В сентябре 2024 года агента активировали и привлекли к сбору данных о размещении украинских войск, в частности позиций противовоздушной обороны на Закарпатье.

Кроме того, агент получил задание подыскивать новых кандидатов для вербовки. В зоне интереса венгерской разведки были военнослужащие и представители правоохранительных органов Украины.

"Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства. Для привлечения к сотрудничеству иностранный спецслужбист обещал деньги и различные преференции от Венгрии", — говорится в сообщении.

Встречи с агентами, как правило, происходили в автомобиле разведчика, где он использовал псевдоним для конспирации. Среди завербованных — бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которую вместе с другим агентом задержали украинские спецслужбы.

Также установлен факт попытки вербовки еще одного военнослужащего ВСУ. Ему вместо денег предлагали наркотические средства для личного использования.

"Сейчас контрразведка СБУ продолжает комплексные мероприятия для установления всех участников венгерской агентурной сети, которые действовали во вред Украине. Каждый из злоумышленников будет найден и привлечен к ответственности за преступления против нашего государства", — отметили в Службе безопасности.

Там также призывают граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных контактах или попытках вербовки.

Скандалы с Венгрией

Ночью 6 марта в Будапеште задержали два инкассаторских автомобиля украинского государственного банка "Ощадбанк" и семь граждан Украины, которые их сопровождали.

Инкассаторы перевозили валюту из Австрии в Украину на обычном банковском маршруте. В бронированных авто было около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили, могли принадлежать "украинской военной мафии".

Уже днем 6 марта семерых украинцев удалось освободить. Они уже пересекли украинскую границу, а консулы оказали им необходимую помощь. Однако деньги и золото остались в Венгрии, и Будапешт их пока не возвращает.

Только 12 марта "Ощадбанку" вернули задержанные в Венгрии инкассаторские автомобили. Машины повреждены и специалисты определяют уровень нанесенного ущерба. Также вернули часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады.