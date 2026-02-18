Видео
Україна
Главная Новости дня В Киевской области раскрыли подготовку ударов по энергетике — СБУ

В Киевской области раскрыли подготовку ударов по энергетике — СБУ

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:08
СБУ задержала агента гру РФ который готовил удары по ТЭС Киевщины
Подозреваемый. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киевской области мужчины, подозреваемого в работе на российскую военную разведку. По данным ведомства, он должен был обеспечить врага актуальной информацией для новых воздушных атак по тепловым электростанциям, работающим в столичном регионе.

Об этом пишет Новини.LIVE ссылаясь на информацию от СБУ.

Читайте также:

Мужчина согласился за деньги сливать россиянам данные о состоянии ТЭС в Киеве

В СБУ уточняют, что к документированию действий фигуранта были привлечены киберспециалисты. Именно после их наработок следствие установило задание, которое подозреваемый получил от куратора: скрытно приблизиться к одной из ТЭС, обойти охранный периметр и проверить, какие повреждения остались после прошлого обстрела и насколько сохранны технологические узлы.

В Києві викрили агента Росії
Переписка задержанного с российским куратором. Фото: СБУ

План предусматривал подробный онлайн-отчет для российской стороны. Во время пребывания возле энергообъекта мужчина должен был фиксировать инфраструктуру на камеру телефона, снимать оборудование и сооружения и сразу передавать собранную информацию.

В Києві викрили шпигуна за ТЕС
Задачи от куратора. Фото: СБУ

Как выяснило расследование, подозреваемый — 26-летний житель Фастовского района. В СБУ отметили, что ранее он отбывал наказание за убийство несовершеннолетней девушки. Контакт с представителями спецслужб РФ, по данным ведомства, начался после того, как рецидивист "засветился" канале Telegram, где искали желающих быстро подработать.

Согласившись на сотрудничество, мужчина, по версии СБУ, должен был помочь врагу корректировать удары по энергетической инфраструктуре Киевской области, чтобы вызвать масштабные отключения электроэнергии и проблемы с теплоснабжением.

Во время обыска в телефоне нашли анонимный чат с куратором от РФ, где переписка велась через "исчезающие" сообщения. Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает, в частности, пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Зачем Россия атакует ТЭС

Тепловая генерация и другие объекты энергетики Украины регулярно становятся целями воздушных атак РФ, особенно в отопительный сезон, когда повреждения энергообъектов быстро влияют на подачу тепла и электричества для населения.

Параллельно СБУ и украинские СМИ неоднократно обращали внимание на методы вербовки исполнителей через мессенджеры. Типичный сценарий российских кураторов это предложения "легких заработков" в мессендлжерах, после которых люди соглашаются собирать фото, координаты или оценивать техническое состояние объектов после обстрелов.

Несколько дней назад во Львове нашли мужчину, который согласился работать на российскую разведку и передавал данные для корректировки атак.

СБУ Киев российские войска шпионаж ТЭС
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
