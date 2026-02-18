Відео
СБУ затримала російського шпигуна біля ТЕС в Києві

СБУ затримала російського шпигуна біля ТЕС в Києві

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:08
СБУ затримала агента гру РФ який готував удари по ТЕС Київщини
Підозрюваний. Фото: СБУ

На Київщині контррозвідка СБУ викрила ще одного співпрацівника російської воєнної розвідки. За версією слідства, він збирав розвіддані, щоб допомогти ворогу спланувати нові ракетні удари по теплових електростанціях столичного регіону.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на інформацію від СБУ

Чоловік погодився за гроші зливати росіянам дані про стан ТЕС в Києві

Як повідомили в СБУ, агент отримав завдання непомітно наблизитися до однієї з ТЕС і обійти її периметр, аби з'ясувати, у якому стані об’єкт перебуває після попереднього обстрілу. Під час такої "вилазки" він мав одразу передавати куратору все, що бачить, і фіксувати на телефон технологічні споруди та обладнання.

В Києві викрили агента Росії
Листування затриманого з російським куратором. Фото: СБУ

Затримання відбулося під час чергової дорозвідки поблизу потенційної цілі. Правоохоронці взяли чоловіка "на гарячому" та вилучили смартфон із фотографіями зовнішнього стану енергооб’єкта.

В Києві викрили шпигуна за ТЕС
Задачі від куратора. Фото: СБУ

Розслідуванням встановлено, що завдання російської розвідки виконував 26-річний мешканець Фастівського району. За даними СБУ, раніше він відбував покарання за вбивство неповнолітньої дівчини.

У поле зору спецслужб РФ чоловік, за інформацією СБУ, потрапив через канал у Telegram, де пропонували "легкі заробітки". За обіцянку швидких грошей він погодився допомагати у коригуванні повітряних атак по енергетичній інфраструктурі Київщини із розрахунком, щоб знеструмити регіон і залишити значну частину області без теплопостачання.

Під час огляду телефону силовики знайшли анонімний чат із куратором від гру РФ, де спілкування велося у режимі "зникаючих" повідомлень. Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Навіщо Росія атакує ТЕС

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України залишаються одним із ключових інструментів тиску на населення в зимовий період, коли будь-які пошкодження генеруючих об'єктів і мереж напряму впливають на електропостачання та тепло в містах.

Окремою тенденцією, про яку регулярно інформує СБУ, є вербування виконавців через месенджери й канали з оголошеннями про "легкі заробітки". У таких справах фігуранти, як правило, збирають фото, відео або координати об'єктів енергетики та передають їх кураторам, щоб допомогти ворогу коригувати удари й оцінювати результати попередніх атак.

Так нещодавно у Львові затримали чоловіка, який допомагав російським військам точніше атакувати регіон.

СБУ Київ російські війська шпигунство ТЕС
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
