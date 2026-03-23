Керував агентурною мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідника

Затримання угорського спецслужбіста. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України викрила угорського спецслужбіста, який керував агентурною мережею Будапешта на Закарпатті у 2025 році. Він використовував для вербування дипломатичні установи. Для залучення до співпраці іноземний спецслужбіст обіцяв гроші та різні преференції від Угорщини.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в СБУ 23 березня.

Читайте також:

Затримання розвідника Угорщини

Йдеться про кадрового розвідника Золтана Андре. За даними слідства, саме він координував діяльність шпигунського осередку, учасників якого СБУ затримала раніше. Агенти збирали інформацію про оборонні можливості регіону, суспільно-політичні настрої місцевих жителів та можливу реакцію населення у разі введення угорських військ.

Як встановили правоохоронці, Андре проводив агентурні зустрічі на території Угорщини з одним із інформаторів із Закарпаття. Останній здійснював розвідувальну діяльність на заході України, але був викритий та затриманий.

Розслідування також з'ясувало, що у 2016-2020 роках Андре перебував у Грузії, де працював під дипломатичним прикриттям. Після повернення, починаючи з 2021 року, він розгорнув розвідувально-підривну діяльність проти України.

Того ж року розвідник завербував колишнього військового з Берегівського району, якого згодом перевів у так званий "режим очікування". У вересні 2024 року агента активували та залучили до збору даних про розміщення українських військ, зокрема позицій протиповітряної оборони на Закарпатті.

Крім того, агент отримав завдання підшуковувати нових кандидатів для вербування. У зоні інтересу угорської розвідки були військовослужбовці та представники правоохоронних органів України.

"Крім цього, за наявними даними, Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства. Для залучення до співпраці іноземний спецслужбіст обіцяв гроші та різні преференції від Угорщини.", — йдеться у повідомленні.

Зустрічі з агентами, як правило, відбувалися в автомобілі розвідника, де він використовував псевдонім для конспірації. Серед завербованих — колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ, яку разом із іншим агентом затримали українські спецслужби.

Також встановлено факт спроби вербування ще одного військовослужбовця ЗСУ. Йому замість грошей пропонували наркотичні засоби для особистого використання.

"Наразі контррозвідка СБУ продовжує комплексні заходи для встановлення всіх учасників угорської агентурної мережі, які діяли на шкоду Україні. Кожного із зловмисників буде знайдено і притягнуто до відповідальності за злочини проти нашої держави", — наголосили в Службі безпеки.

Там також закликають громадян бути пильними та повідомляти про підозрілі контакти чи спроби вербування.

Скандали з Угорщиною

Вночі 6 березня в Будапешті затримали два інкасаторські автомобілі українського державного банку "Ощадбанк" і семеро громадян України, які їх супроводжували.

Інкасатори перевозили валюту з Австрії до України на звичайному банківському маршруті. У броньованих авто було близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Очільник МЗС Петер Сіярто заявив, що гроші, які перевозили, могли належати "українській воєнній мафії".

Вже вдень 6 березня сімох українців вдалося звільнити. Вони вже перетнули український кордон, а консули надали їм необхідну допомогу. Проте гроші та золото залишилися в Угорщині, і Будапешт їх поки не повертає.

Лише 12 березня "Ощадбанку" повернули затримані в Угорщині інкасаторські автомобілі. Машини пошкоджені й фахівці визначають рівень завданих збитків. Також повернули частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.