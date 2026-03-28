Главная Новости дня В Украине внедряют AI в войну: Федоров назначил руководителей

В Украине внедряют AI в войну: Федоров назначил руководителей

Дата публикации 28 марта 2026 19:57
В Украине внедряют AI в войну: Федоров назначил руководителей
Министр обороны Михаил Федоров. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

В Украине активизируют внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере обороны. Для этого уже запущен специализированный центр Defense AI Center "A1", который должен сократить путь от боевого опыта до создания технологических решений для фронта. Руководителями назначены Даниил Цьвок (CEO) и Дмитрий Овчаренко (CTO).

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Министр обороны Украины Михаил Федоров.

Внедрение искусственного интеллекта в войну

Федоров рассказал, что после запуска центра команда сосредоточилась на ключевых направлениях — работе с данными, построении инфраструктуры и формировании профессиональной команды. По его словам, центр функционирует как полноценная структура, объединяющая исследования, разработку и внедрение AI-решений для нужд армии.

"Ключевое направление — работа с данными. Формируем единые подходы к их качеству, стандартизации, защите и использованию для обучения AI. Это база для точного анализа, прогнозирования и быстрых решений в боевых условиях", — отметил министр.

Параллельно центр развивает ряд направлений, среди которых:

Читайте также:
  • моделирование и симуляционные среды для тестирования решений;
  • AI-инфраструктура для быстрого развертывания систем;
  • инструменты, которые можно оперативно интегрировать в подразделениях.

Также назначили руководителей Defense AI Center "A1". Должность СЕО занял Даниил Цьвок, а СТО — Дмитрий Овчаренко. Известно, что оба ранее работали над государственными AI-проектами в Минцифре, в частности запускали инфраструктуру и решения на базе искусственного интеллекта.

Федоров подчеркнул, что Украина уже стала средой, где технологии проходят максимально быстрый цикл — от идеи до применения на поле боя. Это позволяет партнерам оперативно тестировать и масштабировать инновации вместе с украинскими специалистами.

Что известно о Данииле Цьвоке

Даниил Цьвок - предварительно занимал должность Chief AI Officer Минцифры и главы WINWIN AI Center of Excellence. Руководил запуском ключевых государственных AI-проектов: Дія.AI, национальной LLM и стратегии развития ИИ до 2030 года. Параллельно работал над оборонными AI-решениями и развивал партнерства с Big Tech-компаниями.

Кто такой Дмитрий Овчаренко

Дмитрий Овчаренко — бывший AI CTO Минцифры и технический директор WINWIN AI Center of Excellence. Под его руководством запускали государственную AI-инфраструктуру, в частности AI Factory, а также создавали ключевые AI-решения, включая Дія.AI.

Назначение в Минобороны

Как сообщали Новини.LIVE, 27 марта стало известно, что Василий Шкураков стал заместителем Министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита. Он имеет более 10 лет опыта управления публичными финансами.

Также мы писали, Зеленский назначил Сергея Гуньковского руководителем контрразведки СБУ. Президент подписал соответствующий указ.

Михаил Федоров Минобороны искусственный интеллект
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
