В Украине внедряют AI в войну: Федоров назначил руководителей

В Украине активизируют внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере обороны. Для этого уже запущен специализированный центр Defense AI Center "A1", который должен сократить путь от боевого опыта до создания технологических решений для фронта. Руководителями назначены Даниил Цьвок (CEO) и Дмитрий Овчаренко (CTO).

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Министр обороны Украины Михаил Федоров.

Внедрение искусственного интеллекта в войну

Федоров рассказал, что после запуска центра команда сосредоточилась на ключевых направлениях — работе с данными, построении инфраструктуры и формировании профессиональной команды. По его словам, центр функционирует как полноценная структура, объединяющая исследования, разработку и внедрение AI-решений для нужд армии.

"Ключевое направление — работа с данными. Формируем единые подходы к их качеству, стандартизации, защите и использованию для обучения AI. Это база для точного анализа, прогнозирования и быстрых решений в боевых условиях", — отметил министр.

Параллельно центр развивает ряд направлений, среди которых:

моделирование и симуляционные среды для тестирования решений;

AI-инфраструктура для быстрого развертывания систем;

инструменты, которые можно оперативно интегрировать в подразделениях.

Также назначили руководителей Defense AI Center "A1". Должность СЕО занял Даниил Цьвок, а СТО — Дмитрий Овчаренко. Известно, что оба ранее работали над государственными AI-проектами в Минцифре, в частности запускали инфраструктуру и решения на базе искусственного интеллекта.

Федоров подчеркнул, что Украина уже стала средой, где технологии проходят максимально быстрый цикл — от идеи до применения на поле боя. Это позволяет партнерам оперативно тестировать и масштабировать инновации вместе с украинскими специалистами.

Что известно о Данииле Цьвоке

Даниил Цьвок - предварительно занимал должность Chief AI Officer Минцифры и главы WINWIN AI Center of Excellence. Руководил запуском ключевых государственных AI-проектов: Дія.AI, национальной LLM и стратегии развития ИИ до 2030 года. Параллельно работал над оборонными AI-решениями и развивал партнерства с Big Tech-компаниями.

Кто такой Дмитрий Овчаренко

Дмитрий Овчаренко — бывший AI CTO Минцифры и технический директор WINWIN AI Center of Excellence. Под его руководством запускали государственную AI-инфраструктуру, в частности AI Factory, а также создавали ключевые AI-решения, включая Дія.AI.

Назначение в Минобороны

