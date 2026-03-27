Василий Шкураков стал заместителем Министра обороны по финансам

Василий Шкураков. Фото: Минобороны

Правительство назначило Василия Шкуракова заместителем министра обороны по вопросам финансов и внутреннего аудита. Он имеет более 10 лет опыта управления публичными финансами. Во время войны обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщили в Министерстве обороны 27 марта.

Назначение Василия Шкуракова

"Развиваем МОУ как эффективную структуру, которая способна достигать поставленных целей. Фокус — построение прозрачной, управляемой и data-driven финансовой системы Минобороны", — прокомментировал Михаил Федоров назначение Василия Шкуракова.

Известно, что ключевые задачи нового заместителя Министра обороны будут следующими:

качественное бюджетное планирование и исполнение, чтобы ресурсы соответствовали реальным приоритетам фронта;

управление всеми источниками финансирования: государственный бюджет, международная техническая помощь, гранты и кредиты;

усиление экономического анализа для принятия управленческих решений;

усиление внутреннего контроля и аудита для выявления рисков и неэффективности;

цифровизация финансовой отчетности и контроля, чтобы решения принимались на основе качественных данных.

В Минобороны отметили, что Шкураков имеет более 10 лет опыта управления публичными финансами. Ранее он работал заместителем Министра финансов и первым заместителем Министра развития общин и инфраструктуры. Во время войны обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.

Читайте также:

Что известно о Василии Шкуракове

Василий Шкураков родился в 1982 году. Высшее образование получил в сфере экономики и финансов. В 2003 году окончил Харьковский финансово-экономический колледж по специальности "Экономика и предпринимательство", а уже в 2005-м получил степень магистра финансов в Украинском государственном университете экономики и финансов.

Профессиональную карьеру начал в Министерстве финансов Украины, где работал в течение 2005-2017 годов. За это время прошел путь от экономиста до директора Департамента государственного долга.

В 2017-2018 годах занимал должность заместителя генерального директора по финансам (CFO) в "Укргидроэнерго", где отвечал за формирование и реализацию финансовой политики компании, а также контроль ее выполнения.

С 2018 по 2020 год работал заместителем министра финансов Украины. На этой должности занимался вопросами управления государственным долгом, координировал бюджетное финансирование ключевых секторов экономики и формировал политику управления фискальными рисками государственных предприятий.

В 2021-2024 годах был первым заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Отвечал за финансово-бюджетную политику в отрасли и управление подчиненными предприятиями. Также с 2019 года является членом наблюдательного совета "Укргидроэнерго" как представитель государства.

В Министерстве обороны Шкураков будет работать над укреплением финансовой системы и повышением ее эффективности. Среди ключевых направлений — совершенствование бюджетного планирования, управление всеми источниками финансирования, включая международную помощь, повышение качества экономического анализа и развитие внутреннего аудита.

Назначение в Минобороны

26 марта стало известно, что Мстислава Баника назначили заместителем Министра обороны, который будет отвечать за реформу закупок. Его главная задача — сделать закупки для украинской армии наиболее прозрачными и эффективными в мире.

Кроме того, назначили генерального инспектора Министерства обороны Украины. Им стал Юрий Мироненко, который будет отвечать за объективную оценку состояния дел в войсках и эффективности решений.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 марта Зеленский назначил Сергея Гуньковского руководителем контрразведки СБУ. Президент подписал соответствующий указ.

Также Правительство обновило состав наблюдательного совета "Натогаза". Он состоит из шести членов. По словам Юлии Свириденко, отбор состоялся с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры — с учетом профессиональных заслуг кандидатов