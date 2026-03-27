Василь Шкураков став заступником Міністра оборони з фінансів

Уряд призначив Василя Шкуракова заступником міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту. Він має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.

Призначення Василя Шкуракова

"Розбудовуємо МОУ як ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей. Фокус — побудова прозорої, керованої і data-driven фінансової системи Міноборони", — прокоментував Михайло Федоров призначення Василя Шкуракова.

Відомо, що ключові завдання нового заступника Міністра оборони будуть наступними:

якісне бюджетне планування й виконання, щоб ресурси відповідали реальним пріоритетам фронту;

управління всіма джерелами фінансування: державний бюджет, міжнародна технічна допомога, гранти та кредити;

посилення економічного аналізу для ухвалення управлінських рішень;

підсилення внутрішнього контролю та аудиту для виявлення ризиків і неефективності;

цифровізація фінансової звітності та контролю, щоб рішення ухвалювали на основі якісних даних.

У Міноборони зазначили, що Шкураков має понад 10 років досвіду управління публічними фінансами. Раніше він працював заступником Міністра фінансів і першим заступником Міністра розвитку громад та інфраструктури. Під час війни забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.

Що відомо про Василя Шкуракова

Василь Шкураков народився у 1982 році. Вищу освіту здобув у сфері економіки та фінансів. У 2003 році закінчив Харківський фінансово-економічний коледж за спеціальністю "Економіка та підприємництво", а вже у 2005-му отримав ступінь магістра фінансів в Українському державному університеті економіки та фінансів.

Професійну кар'єру розпочав у Міністерстві фінансів України, де працював упродовж 2005-2017 років. За цей час пройшов шлях від економіста до директора Департаменту державного боргу.

У 2017-2018 роках обіймав посаду заступника генерального директора з фінансів (CFO) у "Укргідроенерго", де відповідав за формування та реалізацію фінансової політики компанії, а також контроль її виконання.

З 2018 по 2020 рік працював заступником міністра фінансів України. На цій посаді опікувався питаннями управління державним боргом, координував бюджетне фінансування ключових секторів економіки та формував політику управління фіскальними ризиками державних підприємств.

У 2021-2024 роках був першим заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Відповідав за фінансово-бюджетну політику у галузі та управління підпорядкованими підприємствами. Також із 2019 року є членом наглядової ради "Укргідроенерго" як представник держави.

У Міністерстві оборони Шкураков працюватиме над зміцненням фінансової системи та підвищенням її ефективності. Серед ключових напрямів — вдосконалення бюджетного планування, управління всіма джерелами фінансування, включно з міжнародною допомогою, підвищення якості економічного аналізу та розвиток внутрішнього аудиту.

Призначення в Міноборони

26 березня стало відомо, що Мстислава Баніка призначили заступником Міністра оборони, який відповідатиме за реформу закупівель. Його головне завдання — зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі.

Крім того, призначили генерального інспектора Міністерства оборони України. Ним став Юрій Мироненко. Він відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах й ефективності рішень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 березня Зеленський призначив Сергія Гуньковського керівником контррозвідки СБУ. Президент підписав відповідний указ.

Також Уряд оновив склад наглядової ради "Натогазу". Вона складається з шести членів. За словами Юлії Свириденко, відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури — з урахуванням професійних заслуг кандидатів