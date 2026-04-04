Видео

Главная Новости дня Федоров: для воинских частей отменили 56 бумажных документов

Федоров: для воинских частей отменили 56 бумажных документов

Дата публикации 4 апреля 2026 14:02
Федоров: для воинских частей отменили 56 бумажных документов
Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

В Вооруженных силах Украины вводят масштабируемый цифровой учет, чтобы сократить бюрократию на всех уровнях. Там, где система уже работает, отказались от ведения бумажных журналов, книг и отчетов. Больше всего преимуществ от нововведений почувствуют воинские части — для них отменили 56 бумажных документов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова в субботу, 4 апреля.

Минобороны сократило бумажный учет для воинских частей

Министерство обороны продолжает ликвидировать лишнюю бюрократию и упрощать службу для военных. Для этого обновлен ряд приказов, регламентирующих учет имущества и документооборот.

Следовательно, там, где уже работает цифровой учет военного имущества, больше не нужно вести бумажные журналы, книги и отчеты. Если информация уже внесена в систему, ее дублирование на бумаге запрещено.

Больше всего изменений почувствуют воинские части — для них отменено 56 бумажных документов. Меньше работы теперь будет также:

  • в службах обеспечения органов военного управления — минус 28 документов;
  • в подразделениях территориального обеспечения — 16;
  • на складах — 12;
  • в подразделениях — 15.

Кроме этого, упрощены конкретные процессы учета, что ускоряет обеспечение подразделений:

  • Автоматизирован перевод имущества в эксплуатацию — больше не нужно вручную менять категорию имущества через бумажные акты.
  • Упрощены поставки товаров оборонного назначения — они поступают в части по накладной, а акт для оплаты формируется параллельно, без задержек.
  • Сделано гибкий учет беспилотников — компоненты можно разукомплектовать сразу и передавать подразделениям только то, что им нужно, без ожидания полного комплекса.

Как отметил Федоров, результат этих изменений — более быстрый и удобный учет имущества и больше времени военных на выполнение боевых задач.

null
Скриншот сообщения Федорова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Украине начался эксперимент по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне, который уже демонстрирует первые результаты. По данным Министерства обороны, частные подразделения ПВО уже сбили несколько вражеских беспилотников в Харьковской области. Среди пораженных БпЛА — модели Shahed и Zala.

Также Новини.LIVE информировали, что в Украине активизировали использование технологий искусственного интеллекта в сфере обороны из-за запуска Defense AI Center "A1". Центр ускоряет преобразование боевого опыта в практические технологические решения для фронта. Основное внимание уделяется работе с данными, построению инфраструктуры и созданию решений, которые повышают эффективность военных операций.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
