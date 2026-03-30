Федоров заявил, что частная ПВО в Украине сбила первые дроны РФ

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: facebook/mykhailofedorov

В Украине стартовал экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны. Он уже демонстрирует первые результаты. По состоянию на сегодня уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Министр обороны Украины Михаил Федоров.

Частная ПВО в Украине

Федоров рассказал, что запущенный Правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Так, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. По словам министра, по состоянию на сегодня сбито уже несколько вражеских беспилотников в Харьковской области. В частности, речь идет о БпЛА типа Shahed и Zala.

"Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования", — говорится в сообщении.

Глава Минобороны добавил, что по состоянию на сейчас все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону страны.

"Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать способности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения", — сказал министр обороны.

Он отметил, что Украина создала модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система. По словам Михаила Федорова, мы открыли рынок ПВО и создаем конкуренцию, поэтому бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. В то же время вооружение получают частные группы, которые действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба.

"Результат — больше защищенных объектов, больше сбитых целей, быстрее реагирование на атаки. Наша цель — построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз. Защита неба - ключевой приоритет", — подытожил Михаил Федоров.

Как сообщали Новини.LIVE, Британия выделяет дополнительные 115 млн евро на усиление украинской ПВО. Правительство Великобритании подчеркивало, что продолжает делать все возможное для сохранения жизней украинцев и усиления устойчивости страны.

В то же время генерал армии США заявил, что Америка учится у Украины работать с Patriot. По его словам, украинские военные показали высокую эффективность систем в их применении.