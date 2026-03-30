Федоров заявив, що приватна ППО в Україні збила перші дрони РФ

В Україні стартував експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони. Він уже демонструє перші результати. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Приватна ППО в Україні

Федоров розповів, що запущений Урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже реалізується і дає перші результати. Так, одна із компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. За словами міністра, станом на сьогодні збито вже кілька ворожих безпілотників у Харківській області. Зокрема, йдеться про БпЛА типу Shahed та Zala.

"Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб'єкта господарювання", — йдеться у повідомленні.

Очільник Міноборони додав, що станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни.

"Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об'єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи", — сказав міністр оборони.

Він відзначив, що Україна створила модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система. За словами Михайла Федорова, ми відкрили ринок ППО та створюємо конкуренцію, тому бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Водночас озброєння отримують приватні групи, які діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба.

"Результат — більше захищених об'єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки. Наша мета — побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба — ключовий пріоритет", — підсумував Михайло Федоров.

