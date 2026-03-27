Британія виділяє додаткові 115 млн євро на посилення української ППО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Велика Британія терміново виділяє додаткові 115 мільйонів євро на посилення української протиповітряної оборони. Відповідне рішення з'явився після сьогоднішньої зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил у Гельсінкі. Там партнери обговорювали, як можуть зміцнити підтримку нашої держави.

про це йдеться на сайті британського уряду.

Британія допомагає посилити ППО України

Зазначається, що фінансування оперативно використають для зміцнення систем ППО, що дозволить краще захищати як українських військових на передовій, так і критичну інфраструктуру від повітряних ударів.

З урахуванням цього пакета, загальний обсяг британської підтримки у сфері протиповітряної оборони за останні два місяці сягнув 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Уряд Великої Британії наголошує, що продовжує робити все можливе для збереження життів українців та посилення стійкості країни.

Рішення про нову допомогу ухвалено на тлі зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил у Гельсінкі, де обговорювали подальші кроки для пришвидшення підтримки України.

Крім того, це відбулося після нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона, під час якого британський прем'єр особисто почув про ситуацію на фронті та стійкість українських військових у боротьбі з російською агресією.

"Поки Путін продовжує свої огидні атаки по всій Україні, моє послання просте — підтримка з боку Великої Британії не зменшиться", — наголосив британський прем'єр Кір Стармер.

17 березня Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона. У лідера відбулася низка зустрічей, зокрема із генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент виступив у британському парламенті. Він розповів про залученість українських експертів у війні на Близькому Сході, а також анонсував виробництво безпілотників нового типу.

Під час цього виступу Володимир Зеленський показав планшет, з якого в реальному часі стежить за фронтом. Через гаджет можна бачити бойові дії та оцінювати ефективність ударів по ворогу.