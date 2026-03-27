Британия выделяет дополнительные 115 млн евро на усиление украинской ПВО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS

Великобритания срочно выделяет дополнительные 115 миллионов евро на усиление украинской противовоздушной обороны. Соответствующее решение появилось после сегодняшней встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки. Там партнеры обсуждали, как могут укрепить поддержку нашего государства.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится на сайте британского правительства.

Британия помогает усилить ПВО Украины

Отмечается, что финансирование оперативно используют для укрепления систем ПВО, что позволит лучше защищать как украинских военных на передовой, так и критическую инфраструктуру от воздушных ударов.

С учетом этого пакета, общий объем британской поддержки в сфере противовоздушной обороны за последние два месяца достиг 600 миллионов фунтов стерлингов. Правительство Великобритании подчеркивает, что продолжает делать все возможное для сохранения жизней украинцев и усиления устойчивости страны.

Решение о новой помощи принято на фоне встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки, где обсуждали дальнейшие шаги для ускорения поддержки Украины.

Кроме того, это произошло после недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, во время которого британский премьер лично услышал о ситуации на фронте и стойкости украинских военных в борьбе с российской агрессией.

"Пока Путин продолжает свои отвратительные атаки по всей Украине, мое послание простое — поддержка со стороны Великобритании не уменьшится", — подчеркнул британский премьер Кир Стармер.

17 марта Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон. У лидера состоялся ряд встреч, в частности с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент выступил в британском парламенте. Он рассказал о вовлеченности украинских экспертов в войне на Ближнем Востоке, а также анонсировал производство беспилотников нового типа.

Во время этого выступления Владимир Зеленский показал планшет, с которого в реальном времени следит за фронтом. Через гаджет можно видеть боевые действия и оценивать эффективность ударов по врагу.