Антидроновая защита и ремонт: как обновят логистику фронта

Антидроновая защита и ремонт: как обновят логистику фронта

Дата публикации 7 апреля 2026 11:02
Военнослужащий ВСУ в Орехове. Фото: REUTERS/Stringer

Кабинет Министров принял решение об экстренном развитии и обороне дорожной инфраструктуры, ведущей к передовой. Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что новое постановление позволяет ремонтировать государственные дороги без лишней бюрократии и бросить все ресурсы на участки, которые являются ключевыми для военной и медицинской логистики Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Минобороны Украины.

Правительство упростило порядок ремонта дорог в прифронтовой зоне

Отныне за ремонт и специальную антидроновую защиту стратегических дорог будет отвечать Государственная специальная служба транспорта. Ведомство получило полномочия заказывать работы по содержанию дорог непосредственно в районах боевых действий, а также в радиусе до 40 километров от линии соприкосновения или границ с временно оккупированными территориями.

Это поможет устранить бюрократические преграды и оперативно латать автодороги, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Документ четко определяет, какие дороги нуждаются в ремонте в первую очередь, откуда будут брать деньги на эти работы и как органы власти должны взаимодействовать между собой. Отдельное внимание уделили оборонным закупкам, чтобы процесс восстановления не тормозился из-за длительных тендерных процедур. Михаил Федоров подчеркнул, что такие изменения гарантируют стабильную логистику и бесперебойное обеспечение фронта всем необходимым.

"Это ускоряет проведение работ и позволяет восстанавливать дороги там, где это критично для логистики. Быстрое восстановление дорог — это стабильная логистика, своевременная эвакуация раненых и бесперебойное снабжение на фронт", — сообщил Михаил Федоров.

Новини.LIVE сообщал об инновациях и изменениях, которые предлагает Михаил Федоров. В частности, в конце марта он анонсировал внедрение ИИ-технологий в военную сферу и назначил соответствующих руководителей.

Также в украинской армии продолжается работа по переводу базы данных в онлайн-формат вместо бумажных документов. Михаил Федоров сообщал, что стремится очистить Министерство обороны от бюрократии и максимально упростить процесс службы для военнослужащих.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
