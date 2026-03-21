Роботизовані комплекси показали високу ефективність у логістиці

Український віськовий біля наземних роботизованих комплексів.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) довели високу ефективність у логістиці та медичній евакуації українських військ. Технологічні підрозділи допомогли відпрацювати тактику застосування цих систем і передати досвід іншим. Експерти відзначають, що НРК стають невід’ємною частиною сучасної тактики української армії.

Про це розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в інтервʼю для Новини.LIVE.

Експерт про ефективність наземних роботизованих комплексів

Ігор Федірко зазначив, що завдяки роботизованим комплексам українські підрозділи змогли ефективніше організувати логістику та медичну евакуацію.

Він підкреслив, що навчання та обмін досвідом між підрозділами дозволяє підвищувати ефективність бойового застосування НРК.

"Ми зараз бачимо, що логістику, наземні роботизовані комплекси доволі непогано підхопили... Також медевакуації. І я думаю, що ці напрямки будуть розширюватися. Але нам не вистачає тих же самих НРК-камікадзе або правильних систем застосування НРК-атакуючих", — зауважив Федірко.

Водночас він додав, що головною перешкодою для масштабного виробництва залишається відсутність довгострокових контрактів, які дозволяють планувати роботу підприємств.

Крім того, за його словами, унікальні українські розробки не мають аналогів у світовій номенклатурі, що створює проблеми з митним та податковим кодом.

"Там є різні системи, спеціальний автотранспорт, але вони всі мають оснащуватися кермом і паском безпеки. Ми дуже важко це уявляємо на НРК. І це, на жаль, створило певну правову колізію", — пояснив директор Української ради зброярів.

А також наголосив, що попри ці складнощі, українські наземні роботизовані комплекси продовжують показувати свою користь на полі бою та стають важливим інструментом для підтримки підрозділів ЗСУ.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що НАТО має намір до кінця 2027 року облаштувати безлюдну роботизовану зону вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Альянс розгорне автоматизовані сенсори та зброю для миттєвого стримування будь-якої агресії. Ця ініціатива дозволить захищати східний фланг без прямого ризику для життя солдатів.

Раніше президент України Володимир Зеленський інформував, що в ЗСУ запровадять систему, яка нараховуватиме бали за евакуацію поранених за допомогою роботів. Використання наземних роботизованих комплексів дозволятиме бійцям заробляти так звані "є-бали" для своїх підрозділів.