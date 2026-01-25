Відео
Україна
Роботи замість людей — НАТО створює нову лінію оборони від РФ

Роботи замість людей — НАТО створює нову лінію оборони від РФ

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 04:22
Кордон НАТО з РФ будуть охороняти роботи — побудують спеціальну лінію оборони
Зведення паркану на кордоні Польщі та Білорусії. Фото: Соцмережі

НАТО планує створити безлюдну роботизовану зону на кордоні з Росією та Білоруссю до кінця 2027 року. Альянс розгорне автоматизовані системи датчиків та зброї для миттєвого стримування потенційної агресії.

Про нову оборонну концепцію Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) офіційно повідомив бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

Читайте також:

Як працюватиме автоматизований захист кордону від РФ

Захищати кордон будуть машини, заявив генерал. Альянс готує масштабне переозброєння східного флангу. Головна мета — зупинити ворога ще на старті. При цьому НАТО прагне максимально зберегти життя своїх солдатів. Це радикальна зміна підходів до безпеки Європи.

Генерал Ловін наголосив на важливості нових складів. Там накопичуватимуть величезні запаси боєприпасів та техніки. Їх розгорнуть безпосередньо у країнах, що межують із агресором. Це дозволить роботизованим системам переозброюватися автоматично.

Сама прикордонна зона стане переважно безлюдною. Технології та фізичні перешкоди створять непереборний бар'єр для противника.

Датчики розвідки працюватимуть цілодобово. Вони миттєво зафіксують будь-який рух. Роботизована зброя має знищити загрозу ще на першому етапі нападу.

Це комплексна багатошарова система. НАТО більше не покладається виключно на конвенційні війська. Бундесвер уже бере участь у підготовці планів реалізації EFDL. Перші результати роботи з’являться протягом наступних двох років. 

Раніше голова військового комітету НАТО запевнив, що підтримка України є пріоритетом номер один для Альянсу. Боротьба України — це боротьба за спільну безпеку, в тому числі боротьба за НАТО.

А Володимир Зеленський заявив про важливість США для НАТО. Український лідер вважає, що без участі США НАТО не може виконувати роль повноцінного гаранта безпеки.

росія кордон НАТО Білорусь роботи паркан
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
