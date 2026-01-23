Володимир Зеленський висловився про важливість США для НАТО — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без участі США НАТО не здатне гарантувати безпеку навіть власним державам. Він також підкреслив, що українська армія нині є найсильнішою в Європі, а у разі ізоляціонізму США саме Україна залишається ключовим фактором безпеки континенту.

Про це він сказав під час виступу на Форумі талановитої молоді в Києві.

"Без Сполучених Штатів Америки цей Альянс… без Америки це не НАТО. Це союз, але він не становить загрози Росії й не є захистом для своїх держав", — сказав Зеленський.

