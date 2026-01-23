Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский оценил важность США для НАТО

Зеленский оценил важность США для НАТО

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 21:08
Владимир Зеленский высказался о важности США для НАТО — детали
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без участия США НАТО не способно гарантировать безопасность даже собственным государствам. Он также подчеркнул, что украинская армия сейчас является сильнейшей в Европе, а в случае изоляционизма США именно Украина остается ключевым фактором безопасности континента.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме талантливой молодежи в Киеве.

Читайте также:

"Без Соединенных Штатов Америки этот Альянс... без Америки это не НАТО. Это союз, но он не представляет угрозы России и не является защитой для своих государств", — сказал Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
