Владимир Зеленский высказался о важности США для НАТО — детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без участия США НАТО не способно гарантировать безопасность даже собственным государствам. Он также подчеркнул, что украинская армия сейчас является сильнейшей в Европе, а в случае изоляционизма США именно Украина остается ключевым фактором безопасности континента.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме талантливой молодежи в Киеве.

"Без Соединенных Штатов Америки этот Альянс... без Америки это не НАТО. Это союз, но он не представляет угрозы России и не является защитой для своих государств", — сказал Зеленский.

