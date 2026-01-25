Видео
Україна
Роботы вместо людей — НАТО создает новую линию обороны от РФ

Роботы вместо людей — НАТО создает новую линию обороны от РФ

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 04:22
Границу НАТО с РФ будут охранять роботы — построят специальную линию обороны
Возведение забора на границе Польши и Белоруссии. Фото: Соцсети

НАТО планирует создать безлюдную роботизированную зону на границе с Россией и Беларусью до конца 2027 года. Альянс развернет автоматизированные системы датчиков и оружия для мгновенного сдерживания потенциальной агрессии.

О новой оборонной концепции Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) официально сообщил бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин в интервью изданию Welt am Sonntag.

Читайте также:

Как будет работать автоматизированная защита границы от РФ

Защищать границу будут машины, заявил генерал. Альянс готовит масштабное перевооружение восточного фланга. Главная цель - остановить врага еще на старте. При этом НАТО стремится максимально сохранить жизни своих солдат. Это радикальное изменение подходов к безопасности Европы.

Генерал Ловин отметил важность новых складов. Там будут накапливать огромные запасы боеприпасов и техники. Их развернут непосредственно в странах, граничащих с агрессором. Это позволит роботизированным системам перевооружаться автоматически.

Сама пограничная зона станет преимущественно безлюдной. Технологии и физические препятствия создадут непреодолимый барьер для противника.

Датчики разведки будут работать круглосуточно. Они мгновенно зафиксируют любое движение. Роботизированное оружие должно уничтожить угрозу еще на первом этапе нападения.

Это комплексная многослойная система. НАТО больше не полагается исключительно на конвенционные войска. Бундесвер уже участвует в подготовке планов реализации EFDL. Первые результаты работы появятся в течение следующих двух лет.

Ранее председатель военного комитета НАТО заверил, что поддержка Украины является приоритетом номер один для Альянса. Борьба Украины - это борьба за общую безопасность, в том числе борьба за НАТО.

А Владимир Зеленский заявил о важности США для НАТО. Украинский лидер считает, что без участия США НАТО не может выполнять роль полноценного гаранта безопасности.

россия граница НАТО Беларусь роботы забор
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
