Границу НАТО с РФ будут охранять роботы — построят специальную линию обороны

НАТО планирует создать безлюдную роботизированную зону на границе с Россией и Беларусью до конца 2027 года. Альянс развернет автоматизированные системы датчиков и оружия для мгновенного сдерживания потенциальной агрессии.

О новой оборонной концепции Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) официально сообщил бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин в интервью изданию Welt am Sonntag.

Как будет работать автоматизированная защита границы от РФ

Защищать границу будут машины, заявил генерал. Альянс готовит масштабное перевооружение восточного фланга. Главная цель - остановить врага еще на старте. При этом НАТО стремится максимально сохранить жизни своих солдат. Это радикальное изменение подходов к безопасности Европы.

Генерал Ловин отметил важность новых складов. Там будут накапливать огромные запасы боеприпасов и техники. Их развернут непосредственно в странах, граничащих с агрессором. Это позволит роботизированным системам перевооружаться автоматически.

Сама пограничная зона станет преимущественно безлюдной. Технологии и физические препятствия создадут непреодолимый барьер для противника.

Датчики разведки будут работать круглосуточно. Они мгновенно зафиксируют любое движение. Роботизированное оружие должно уничтожить угрозу еще на первом этапе нападения.

Это комплексная многослойная система. НАТО больше не полагается исключительно на конвенционные войска. Бундесвер уже участвует в подготовке планов реализации EFDL. Первые результаты работы появятся в течение следующих двух лет.

