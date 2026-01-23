Підтримка України від НАТО є пріорітетом номер один для Альянсу, заявив адмірал

Адмірал Джузепе Каво Драгоне. Фото: Генштаб ЗСУ

Голова військового комітету НАТО Джузепе Каво Драгоне запевнив, що підтримка України є пріоритетом номер один для Альянсу. Адмірал наголосив, що боротьба України — це боротьба за спільну безпеку, в тому числі боротьба за НАТО.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що сказав адмірал НАТО про підтримку України

"Наша підтримка України залишається сильною та є нашим пріоритетом номер один. Адже боротьба України – це не лише боротьба України, це також боротьба за нашу спільну безпеку. Боротьба України — це наша боротьба", — заявив Драгоне.

Він підкреслив, що ініціативи зі сприяння реалізації права України на самооборону приносять результати, додавши, що вся члени віддані цій справі.

"Ми можемо і повинні робити більше. І наша підтримка буде продовжуватися", — резюмував він.

Зазначимо, що 21 та 22 січня у Брюсселі відбулось засідання Військового комітету НАТО за участі головнокомандуючих збройних сил країн-членів Альянсу, а також засідання Ради Україна-НАТО.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російські втрати на фронті щомісяця більше, ніж втратив своїх солдат Радянський Союз за десять років війни в Афганістані.

Також на саміті у Давосі Рютте закликав Європу не відволікатися на інші конфлікти та продовжувати підтримку України.