Україна
В НАТО назвали приоритет номер один для Альянса

В НАТО назвали приоритет номер один для Альянса

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 23:41
Поддержка Украины от НАТО является приоритетом номер один для Альянса, заявил адмирал
Адмирал Джузепе Каво Драгоне. Фото: Генштаб ВСУ

Председатель военного комитета НАТО Джузепе Каво Драгоне заверил, что поддержка Украины является приоритетом номер один для Альянса. Адмирал подчеркнул, что борьба Украины — это борьба за общую безопасность, в том числе борьба за НАТО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. 

Читайте также:

Что сказал адмирал НАТО о поддержке Украины

"Наша поддержка Украины остается сильной и является нашим приоритетом номер один. Ведь борьба Украины — это не только борьба Украины, это также борьба за нашу общую безопасность. Борьба Украины — это наша борьба", — заявил Драгоне.

Он подчеркнул, что инициативы по содействию реализации права Украины на самооборону приносят результаты, добавив, что вся члены преданы этому делу.

"Мы можем и должны делать больше. И наша поддержка будет продолжаться", — резюмировал он.

Отметим, что 21 и 22 января в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета НАТО с участием главнокомандующих вооруженных сил стран-членов Альянса, а также заседание Совета Украина-НАТО.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские потери на фронте ежемесячно больше, чем потерял своих солдат Советский Союз за десять лет войны в Афганистане.

Также на саммите в Давосе Рютте призвал Европу не отвлекаться на другие конфликты и продолжать поддержку Украины.

НАТО военная помощь Украина безопасность война в Украине поддержка
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
