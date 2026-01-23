Поддержка Украины от НАТО является приоритетом номер один для Альянса, заявил адмирал

Адмирал Джузепе Каво Драгоне. Фото: Генштаб ВСУ

Председатель военного комитета НАТО Джузепе Каво Драгоне заверил, что поддержка Украины является приоритетом номер один для Альянса. Адмирал подчеркнул, что борьба Украины — это борьба за общую безопасность, в том числе борьба за НАТО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Что сказал адмирал НАТО о поддержке Украины

"Наша поддержка Украины остается сильной и является нашим приоритетом номер один. Ведь борьба Украины — это не только борьба Украины, это также борьба за нашу общую безопасность. Борьба Украины — это наша борьба", — заявил Драгоне.

Он подчеркнул, что инициативы по содействию реализации права Украины на самооборону приносят результаты, добавив, что вся члены преданы этому делу.

"Мы можем и должны делать больше. И наша поддержка будет продолжаться", — резюмировал он.

Отметим, что 21 и 22 января в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета НАТО с участием главнокомандующих вооруженных сил стран-членов Альянса, а также заседание Совета Украина-НАТО.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские потери на фронте ежемесячно больше, чем потерял своих солдат Советский Союз за десять лет войны в Афганистане.

Также на саммите в Давосе Рютте призвал Европу не отвлекаться на другие конфликты и продолжать поддержку Украины.