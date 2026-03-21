Роботизированные комплексы показали высокую эффективность в логистике

Украинский военный возле наземных роботизированных комплексов.

Наземные роботизированные комплексы (НРК) доказали высокую эффективность в логистике и медицинской эвакуации украинских войск. Технологические подразделения помогли отработать тактику применения этих систем и передать опыт другим. Эксперты отмечают, что НРК становятся неотъемлемой частью современной тактики украинской армии.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Эксперт об эффективности наземных роботизированных комплексов

Игорь Федирко отметил, что благодаря роботизированным комплексам украинские подразделения смогли эффективнее организовать логистику и медицинскую эвакуацию.

Он подчеркнул, что обучение и обмен опытом между подразделениями позволяет повышать эффективность боевого применения НРК.

"Мы сейчас видим, что логистику, наземные роботизированные комплексы довольно неплохо подхватили... Также медэвакуации. И я думаю, что эти направления будут расширяться. Но нам не хватает тех же самых НРК-камикадзе или правильных систем применения НРК-атакующих", — отметил Федирко.

В то же время он добавил, что главным препятствием для масштабного производства остается отсутствие долгосрочных контрактов, которые позволяют планировать работу предприятий.

Кроме того, по его словам, уникальные украинские разработки не имеют аналогов в мировой номенклатуре, что создает проблемы с таможенным и налоговым кодом.

"Там есть разные системы, специальный автотранспорт, но они все должны оснащаться рулем и ремнем безопасности. Мы очень трудно это представляем на НРК. И это, к сожалению, создало определенную правовую коллизию", — объяснил директор Украинского совета оружейников.

А также отметил, что несмотря на эти сложности, украинские наземные роботизированные комплексы продолжают показывать свою пользу на поле боя и становятся важным инструментом для поддержки подразделений ВСУ.

В конце января этого года стало известно, что НАТО намерено до конца 2027 года обустроить безлюдную роботизированную зону вдоль границы с Россией и Беларусью. Альянс развернет автоматизированные сенсоры и оружие для мгновенного сдерживания любой агрессии. Эта инициатива позволит защищать восточный фланг без прямого риска для жизни солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский информировал, что в ВСУ введут систему, которая будет начислять баллы за эвакуацию раненых с помощью роботов. Использование наземных роботизированных комплексов позволит бойцам зарабатывать так называемые "е-баллы" для своих подразделений.