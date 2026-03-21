Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Роботизированные комплексы показали высокую эффективность в логистике

Роботизированные комплексы показали высокую эффективность в логистике

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 19:22
Роботизированные комплексы показали высокую эффективность в логистике
Украинский военный возле наземных роботизированных комплексов. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Наземные роботизированные комплексы (НРК) доказали высокую эффективность в логистике и медицинской эвакуации украинских войск. Технологические подразделения помогли отработать тактику применения этих систем и передать опыт другим. Эксперты отмечают, что НРК становятся неотъемлемой частью современной тактики украинской армии.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Эксперт об эффективности наземных роботизированных комплексов

Игорь Федирко отметил, что благодаря роботизированным комплексам украинские подразделения смогли эффективнее организовать логистику и медицинскую эвакуацию.

Он подчеркнул, что обучение и обмен опытом между подразделениями позволяет повышать эффективность боевого применения НРК.

"Мы сейчас видим, что логистику, наземные роботизированные комплексы довольно неплохо подхватили... Также медэвакуации. И я думаю, что эти направления будут расширяться. Но нам не хватает тех же самых НРК-камикадзе или правильных систем применения НРК-атакующих", — отметил Федирко.

В то же время он добавил, что главным препятствием для масштабного производства остается отсутствие долгосрочных контрактов, которые позволяют планировать работу предприятий.

Кроме того, по его словам, уникальные украинские разработки не имеют аналогов в мировой номенклатуре, что создает проблемы с таможенным и налоговым кодом.

"Там есть разные системы, специальный автотранспорт, но они все должны оснащаться рулем и ремнем безопасности. Мы очень трудно это представляем на НРК. И это, к сожалению, создало определенную правовую коллизию", — объяснил директор Украинского совета оружейников.

А также отметил, что несмотря на эти сложности, украинские наземные роботизированные комплексы продолжают показывать свою пользу на поле боя и становятся важным инструментом для поддержки подразделений ВСУ.

В конце января этого года стало известно, что НАТО намерено до конца 2027 года обустроить безлюдную роботизированную зону вдоль границы с Россией и Беларусью. Альянс развернет автоматизированные сенсоры и оружие для мгновенного сдерживания любой агрессии. Эта инициатива позволит защищать восточный фланг без прямого риска для жизни солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский информировал, что в ВСУ введут систему, которая будет начислять баллы за эвакуацию раненых с помощью роботов. Использование наземных роботизированных комплексов позволит бойцам зарабатывать так называемые "е-баллы" для своих подразделений.

ВСУ военная техника логистика война в Украине роботы НРК
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации